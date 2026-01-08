Altındağ'da yeni yılın ilk mahalle buluşması gerçekleşti - Son Dakika
Altındağ'da yeni yılın ilk mahalle buluşması gerçekleşti

08.01.2026 18:08  Güncelleme: 18:14
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 2026 yılının ilk mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada kadınların isteklerine kulak veren Tiryaki, temizlik seferberliği konusunda destek istedi.

Altındağ'da mahalle buluşmaları devam ediyor. 2026 yılının ilk mahalle buluşması, Şair Baki Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağlı vatandaşlarla 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Şair Baki, Örnek, Zübeyde Hanım, Plevne, Gültepe, Ulucanlar, Gülpınar, Güneşevler, Yıldıztepe, Altınpark, Hacılar, Aydınlıkevler, Doğantepe ve Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, düzenlenen geziler ve katıldıkları kurslarda yaşadıkları güzel anıları Başkan Tiryaki ile paylaştı. Başkan Tiryaki, Altındağlı kadınların istek ve görüşlerine de kulak verdi.

Altındağlı vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelmeye büyük özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Veysel Tiryaki, "Altındağlı vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Böylece birbirimizi daha yakından tanıyoruz, sohbet ediyoruz, sorularına yanıt veriyorum. Kendileri için açtığımız merkezlerden ve düzenlediğimiz gezilerden ve sunulan imkanlardan faydalanmaları çok güzel. Bu hizmetlerden memnun kalmaları, mutlu olmaları bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Başkan Tiryaki salonu dolduran Altındağlı vatandaşlardan temizlik konusunda destek istedi. Başkan Tiryaki, "Altındağ'da çok büyük bir temizlik seferberliği başlattık. Temizlik konusunda her bir vatandaşımızdan bu seferberliğe destek bekliyorum. Sizlerden biraz daha özenli davranmanızı rica ediyorum. Çöplerimizi saatinde ve ağzı bağlı çöp torbalarında dışarıya çıkaralım, yerlere çöp atmayalım. Birbirimize örnek olalım. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, mahallemizi de öyle temiz tutalım. Bize temizlik yakışır" ifadelerini kullandı. Başkan Tiryaki "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Altındağ'ın iyi yürekli kadınlarına canı gönülden teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Veysel Tiryaki, Altındağ, Kültür, Çevre, Yerel, Son Dakika

