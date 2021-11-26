Altındağlı kadınlardan şiddete karşı dayanışma - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Altındağlı kadınlarca hazırlanan "Umudun Kırılan Parçaları" sergisi Altın Mekan'da açıldı.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı bir araya geldi. Kadınlar, "Umudun Kırılan Parçaları" adlı sergiyle farkındalık oluşturdu. Altındağlı kadınların eserleri profesyonel ressamların çalışmalarını aratmadı. Farklı tekniklerle yapılan eserler, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Başkent Millet Bahçesi'nde bulunan Altın Mekan'da açılan sergi, 28 Kasım Pazar günü saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

"Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur"

Bu anlamlı günde kadınlara destek olan Başkan Balcı, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeli, bu ayıba el birliğiyle son vermeliyiz" dedi.

Başkan Balcı, "Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Kadınlarımızın daha adil, huzurlu ve güvenli bir dünyada yaşayabilmesini diliyor, herkesi, özellikle de tüm kadınlarımızı sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA