Altınkum Fuar Alanı Kültür ve Sanat Faaliyetlerine Açılıyor - Son Dakika
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Altınkum Fuar Alanı Kültür ve Sanat Faaliyetlerine Açılıyor

Altınkum Fuar Alanı Kültür ve Sanat Faaliyetlerine Açılıyor

Edremit Belediyesi tarafından yenilenen Altınkum Fuar Alanı, kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Yapılan tamirat ve yenileme çalışmalarıyla alanda yeni bir soluk getirilecek. İlk olarak 6. Edremit Kitap Fuarı düzenlenecek.

16.08.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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Edremit Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda belediye tesisleri olarak kullanılan Altınkum Fuar Alanı, yenileme çalışmalarının ardından kapılarını kültür ve sanat faaliyetlerine açmaya hazırlanıyor. Uzun süredir atıl durumda olan alanda yapılan tamirat ve yenileme çalışmaları, kentin kültür yaşamına yeni bir soluk getirecek.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, meclis üyeleri, ilgili müdürleri ve bölge sorumluları ile birlikte son fuar alanında incelemelerde bulundu. Fuar alanında yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ertaş, yenilenen tesisin bundan sonra birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, "Yeniden düzenlediğimiz bu fuar alanında, ilk olarak 6. Edremit Kitap Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. Pazartesi günü başlayacak ve binlerce konuğu ağırlayacak olan kitap fuarı öncesi incelemelerde bulunduk " dedi.

Başkan Ertaş, "Tarih, gündem, sanat ve edebiyatın buluşma noktası olacak 6. Edremit Kitap Fuarı'na tüm halkımızı davet ediyorum. 19-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan fuarda buluşalım" Dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altınkum Fuar Alanı Kültür ve Sanat Faaliyetlerine Açılıyor - Son Dakika

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