Altınordu Belediyesi'nden Dijital Dayanışma Projesi - Son Dakika
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Yerel

Altınordu Belediyesi'nden Dijital Dayanışma Projesi

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Altınordu Belediyesi, İhtiyaç Haritası Kooperatifi ile imzaladığı protokolle ihtiyaç sahipleri ve bağışçıları dijital platformda buluşturacak. Proje, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve yerel ekonomiyi desteklemeyi amaçlıyor.

18.02.2025 09:39  Güncelleme: 10:48
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(ORDU) - Altınordu Belediyesi, İhtiyaç Haritası Kooperatifi ile imzaladığı "Dayanışmanın Yurdu Altınordu" protokolüyle dayanışmacı yurttaşlar ve ihtiyaç sahiplerini dijital platformda buluşturacak. Sistemle bağışların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanarak sosyal dayanışma güçlendirilecek.

Altınordu Belediyesi, sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı destek sağlamak amacıyla İhtiyaç Haritası Kooperatifi ile "Dayanışmanın Yurdu Altınordu" projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında dijital bir sosyal pazaryeri modeli sunularak, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri doğrudan buluşabilecek.

Yerel işletmelerin de dahil olduğu sistem, destekçilerin belirlenen ihtiyaçları doğrudan yerel esnaftan karşılamasına imkan tanırken yerel ekonomiye de doğrudan katkı sağlayacak. Dijital platform üzerinden gerçekleştirilen bağışlar, Altınordu Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından koordine edilerek ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Altınordu'da sosyal dayanışmayı büyütmek ve iyiliği yaygınlaştırmak için yeni nesil çözümler üretmeye devam ediyoruz. İhtiyaç Haritası ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde hemşehrilerimiz, yardımlarını doğrudan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek ve yerel esnafımızı da destekleyecek. Artık veren el alan eli görmeyecek. Bu vesileyle Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu en güzel şekilde yansıtacağımıza ve yaşatacağımıza inanıyorum."

İhtiyaç Haritası Kooperatifi Kurucu Ortağı ve sanatçı Mert Fırat da iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "İhtiyaç Haritası olarak yerel yönetimlerle iş birlikleri yaparak dayanışma kültürünü büyütmeyi önemsiyoruz. Altınordu Belediyesi ile geliştirdiğimiz bu model, şeffaf, hızlı ve doğrudan ihtiyaç sahibine ulaşan bir sistem sunuyor. Türkiye'de dayanışma hareketlerinin sürdürülebilir olması için belediyelerle daha fazla iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Bu anlamda Altınordu'da bulunmaktan çok mutluyuz. Belediye Başkanımız Ulaş Tepe ve ekibine bu anlamlı iş birlikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İhtiyaç Haritası Kooperatifi Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür ise "Sosyal fayda odaklı bu dijital çözüm, hem ihtiyaç sahipleri hem de destekçiler için etkili bir dayanışma modeli sunuyor. Altınordu Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu proje hem yerel yönetimlerin dijitalleşmesine hem de toplumun dayanışma reflekslerini daha sürdürülebilir hale getirmesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya destek olmak isteyenler, 'https://sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org/dayanismanin-yurdu-altinorduplatformu' üzerinden giriş yaparak belirlenen işletmelerden yardım kolisi veya alışveriş kartı satın alabilecek. Satın alınan destek paketleri, Altınordu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yerel market veya bakkal işletmecileri, 'https://sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org/tedarikci-uye-ol' linkine giriş yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Sisteme kayıtlı işletmeler, platform üzerinden yapılan satın alma işlemlerini SMS yoluyla bilgilendirilecek. Detaylı bilgi için 444 40 52 numaralı çağrı merkezinden bilgi alınabilinecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Altınordu Belediyesi'nden Dijital Dayanışma Projesi - Son Dakika

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