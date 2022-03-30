Altınova'da camiler ramazana hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Altınova'da camiler ramazana hazır

30.03.2022 10:07
Altınova'da camiler ramazana hazır

Altınova Belediyesi ekipleri, ramazan ayı öncesi camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Altınova Belediyesi ekipleri, ramazan ayı öncesi camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Yalova Altınova Belediyesi tarafından ilçedeki camiler, mübarek Ramazan ayı öncesinde ibadete hazır hale getirildi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Halk sağlığı açısından birçok alanda yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı camilerimizde de gerçekleştiriyoruz" dedi.

Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Temizlik İşler Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki camilerde temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Camilerin çevre ve bahçe düzenlemesi ve dezenfeksiyonu ile cami içi halı, pencere, kapı, ayakkabılık, mihrap, kürsü ve minberini temizleyen ekip, dezenfeksiyon ile daha temiz olmasını sağladı. Özel araçların ve tekniklerin kullanıldığı temizlik çalışmalarında buharla yıkanan cami halıları mikroorganizmalardan da arındırıldı.

İlçede bulunan camilerin bakım ve temizlik çalışmalarının sadece ramazan ayına yönelik bir uygulama olmadığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Biz ilçemizdeki tüm camileri temizliklerini diğer aylarda da periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Bu konuda oldukça hassasız" diye konuştu. - YALOVA

Altınova'da camiler ramazana hazır

YORUMLAR
500
Pamukkale'deki camiler Ramazan'a hazır Pamukkale'deki camiler Ramazan'a hazır Teravih namazı Tosya'da 3 camide kılınacak Teravih namazı Tosya'da 3 camide kılınacak

Altınova, Hisarcık, Ramazan, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altınova'da camiler ramazana hazır - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Hükümet KDV indirimine gitti, fırsatçılar fiyatları 2-3 katına çıkardı
10:03 Edirne'de şoke eden olay! İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
10:00 Şanghay'ın robot köpeği: Fiyatı tam 16 bin dolar
09:56 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
09:54 Bir yanda müzakere bir yanda sokaklarda çürüyen cesetler: Kiev yakınındaki İrpin'de insanlığın öldüğü görüntüler!
09:42 Kendi evinde tartıştığı eşinin eski kocasını tüfekle öldürdü!
09:33 Sinem Kobal güzelliğiyle büyüledi! Kız çocuğuna hamile olan Kobal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
09:26 İnanılmaz sonuç: Norveç, Ermenistan'ı 9-0 yendi
09:02 Geri çekilme bir taktik: Rusya kayıplarını telafi ettikten sonra yeniden mi saldıracak?
08:57 Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan transfer!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 10:15:48. #1.11#
SON DAKİKA: Altınova'da camiler ramazana hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement