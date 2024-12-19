Altınova Kapalı Pazaryeri\'nin Açılış Hazırlıkları Sürüyor

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Altınova Kapalı Pazaryeri'nin açılışına kısa bir süre kala denetimlerini ve ziyaretlerini sıklaştıran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'da tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Mesut Ergin, "Altınova Kapalı Pazaryeri'nde, Ayvalık'ın dev projesinde son dokunuşları gerçekleştiriyoruz, hizmete sunmak için gün sayıyoruz. Vatandaşlarımız, esnafımız ve pazarcılarımız için gerçekleştirdiğimiz ve tamamlamak üzere olduğumuz otopark, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, oturma dinlenme alanları, taksi parkları ve ATM yerlerinin düzenlemelerini yerinde inceledik" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin Altınova ve bölgede yürütülen çalışmaları, projeleri konusunda da bilgi aktaran Başkan Ergin'in Altınova'ya sık aralıklarla yaptığı ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getiren Altınovalı vatandaşlar, Altınova Kapalı Pazaryeri'nin açılış gününü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler. - BALIKESİR