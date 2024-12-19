Altınova Kapalı Pazaryeri'nin Açılış Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika
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Altınova Kapalı Pazaryeri'nin Açılış Hazırlıkları Sürüyor

Altınova Kapalı Pazaryeri\'nin Açılış Hazırlıkları Sürüyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Kapalı Pazaryeri'ndeki son dokunuşları yerinde inceledi. Belediye, hizmete sunmak için gün sayıyor.

19.12.2024 13:30  Güncelleme: 13:33
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Altınova Kapalı Pazaryeri'nin açılışına kısa bir süre kala denetimlerini ve ziyaretlerini sıklaştıran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'da tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Mesut Ergin, "Altınova Kapalı Pazaryeri'nde, Ayvalık'ın dev projesinde son dokunuşları gerçekleştiriyoruz, hizmete sunmak için gün sayıyoruz. Vatandaşlarımız, esnafımız ve pazarcılarımız için gerçekleştirdiğimiz ve tamamlamak üzere olduğumuz otopark, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, oturma dinlenme alanları, taksi parkları ve ATM yerlerinin düzenlemelerini yerinde inceledik" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin Altınova ve bölgede yürütülen çalışmaları, projeleri konusunda da bilgi aktaran Başkan Ergin'in Altınova'ya sık aralıklarla yaptığı ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getiren Altınovalı vatandaşlar, Altınova Kapalı Pazaryeri'nin açılış gününü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altınova Kapalı Pazaryeri'nin Açılış Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika

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