Altınpark Fuar Alanı evlenecek çiftleri bekliyor - Son Dakika
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Altınpark Fuar Alanı evlenecek çiftleri bekliyor

25.02.2022 10:07
Altınpark Fuar Alanı evlenecek çiftleri bekliyor

Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı ertelenen 'Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivali' bu yıl sezona dolu dolu başladı.

Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı ertelenen 'Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivali' bu yıl sezona dolu dolu başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Başkent'te Evleniyoruz" sloganıyla kapılarını açan festival, 24-27 Şubat tarihleri arasında yeni evlenecek çiftleri bekliyor.

Ankara ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi, Başkent'te ilk kez düzenlenen 'Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen festivale gelinlik, mobilya, ev tekstili, takı ve mücevher, düğün organizasyon, davetiye ve nikah şekeri firmalarının yer aldığı 45 firma katılıyor. Gelinlik, damatlık, davetiye ve mobilya gibi birçok ürünün bulunduğu festival, 27 Şubat'a kadar 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Açılışı yapılan festival; güzellik salonları, nişan, kına gecesi ve düğün organizasyonu yapan firmalar ile fotoğraf stüdyolarının tanıtımıyla başladı. Evlenecek olan çiftlere uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmeleri için bu festivali düzenlediklerini belirten Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu Başkanı Murat Köksal, "Düğün, Davet ve Etkinlik Festivali'ni fuar alanımızda düzenliyoruz. Festivalde kına firmaları, gelinlikçiler, organizasyon ve süsleme firmaları, ses sahne ve kurulum firmaları yer alıyor. Fuarımızın amacı 2022'de evlenecek olan çiftleri mekanlarla ve organizasyon firmaları ile tanıştırarak uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmelerini sağlamak" dedi. - ANKARA

Altınpark Fuar Alanı evlenecek çiftleri bekliyor
Altınpark Fuar Alanı evlenecek çiftleri bekliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altınpark Fuar Alanı evlenecek çiftleri bekliyor - Son Dakika


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