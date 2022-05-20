Altınşehir Anadolu Lisesinde İkinci Dil Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Altınşehir Anadolu Lisesinde İkinci Dil Şenliği düzenlendi

20.05.2022 14:01
Altınşehir Anadolu Lisesinde İkinci Dil Şenliği düzenlendi

Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen 2. Dil Şenliği yoğun ilgi gördü.

Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen 2. Dil Şenliği yoğun ilgi gördü.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın da katılarak gezmiş olduğu Altınşehir Anadolu Lisesi İkinci Dil Şenliğinde farklı dilleri konuşabilmenin ne kadar önemli olduğuna değinildi.

Okulun İngilizce Öğretmenleri Esef Dinçer, Sultan Bucak, Özge Çalışkan, Neslihan Erbil ve Arzu Elmacı koordinatörlüğünde 13 farklı ülke kültürü 371 öğrenci tarafından İngilizce olarak tanıtıldı. Okulda bu tarz etkinliklere ve çalışmalara oldukça önem verdiklerini vurgulayan Altınşehir Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Uslu, "Küreselleşmenin etkisiyle ülkeler arasındaki sınırların önemsizleştiği, teknolojinin ilerlemesi ile uluslararası insan hareketliliğin zirve yaptığı günümüzde farklı dil ve kültüre sahip insanlar arasında ortak iletişim dili olarak İngilizce önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, dil ile kültür arasında iç içe geçmiş ayrılmaz bir ilişki vardır. Fakat, her ne kadar ortak iletişim aracı olarak İngilizce kullanılsa da, sadece İngiliz kültürünü yaşatmak diğer kültürleri yozlaştırmakta ve zamanla yok olmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, diğer milletlerin kültürleri hakkında da bilgi sahibi olmak farklı kültürlerden gelen insanların daha iyi ve kesintisiz bir iletişim kurmalarını sağlar ve kültür şoku yaşamalarını engeller. Bu bağlamda, Avrupa birliği ve Avrupa Konseyi ile paralel olarak Milli Eğitim Bakanlığı da çok kültürlülüğü yabancı dil eğitiminde desteklemektedir. Bu münasebetle, öğrencilerimizi uluslararası hareketliliklerinde farklı kültürlerden insanlarla anlaşabilmeleri için ortak iletişim dili olarak İngilizceyi etkili ve akıcı konuşmalarını sağlamaya ve farklı kültürleri tanımalarına yardımcı olmaya çalışmaktayız. Okul idaremizin teşviki ve öğretmenlerimizin özverili gayretleri öncülüğünde İlerleyen yıllarda da öğrencilerimizi 21. yüzyıla hazırlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her şey yarınlarımız olan öğrencilerimiz için" diye konuştu. - ADIYAMAN

Altınşehir Anadolu Lisesinde İkinci Dil Şenliği düzenlendi
Altınşehir Anadolu Lisesinde İkinci Dil Şenliği düzenlendi
Altınşehir Anadolu Lisesinde İkinci Dil Şenliği düzenlendi

YORUMLAR
500
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Kaynak: İHA

Süleyman Kılınç, Anadolu Lisesi, İngilizce, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altınşehir Anadolu Lisesinde İkinci Dil Şenliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:19:51. #1.12#
SON DAKİKA: Altınşehir Anadolu Lisesinde İkinci Dil Şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement