Altıntaş'ta Zafer Bayramı Hazırlıkları Denetlendi - Son Dakika
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Altıntaş'ta Zafer Bayramı Hazırlıkları Denetlendi

Altıntaş\'ta Zafer Bayramı Hazırlıkları Denetlendi
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30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, şehitlik ve tören alanlarında incelemelerde bulundu. Kaymakam, alanların düzenlenmesi, bakım ve temizlik çalışmaları ile tören hazırlıkları hakkında ilgili kurumlardan bilgi aldı ve kutlamaların bayramın anlamına uygun şekilde titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçede gerçekleştirilecek kutlama programı öncesinde şehitlik ve tören alanlarında incelemelerde bulundu.

Şehitlik ile tören programının gerçekleştirileceği alanlarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceleyen Kaymakam Yıldırım, alanların düzenlenmesi, bakım ve temizlik çalışmaları ile tören hazırlıkları hakkında ilgili kurum personellerinden bilgi aldı.

Kaymakam Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine yakışır şekilde gerçekleştirilecek kutlama programı için hazırlıkların titizlikle sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altıntaş'ta Zafer Bayramı Hazırlıkları Denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altıntaş'ta Zafer Bayramı Hazırlıkları Denetlendi - Son Dakika
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