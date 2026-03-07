Altıntaş\'ta Deprem Tatbikatı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu'nda Deprem Haftası kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesi ve deprem anında doğru davranışları öğrenmesi amacıyla düzenlenen tatbikat öncesinde öğrencilere deprem sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından uygulamalı olarak güvenli tahliye çalışmasına geçildi.

Tatbikatta öğrenciler "çök-kapan-tutun" hareketini öğrenerek deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini deneyimleme fırsatı buldu. Öğretmenlerin rehberliğinde hareket eden öğrenciler, güvenli şekilde okulun toplanma alanına ulaştı.

Okul idaresi, bu tür çalışmalarla öğrencilerin afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğini ifade etti. - KÜTAHYA