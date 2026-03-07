Altıntaş'ta Deprem Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altıntaş'ta Deprem Tatbikatı

Altıntaş\'ta Deprem Tatbikatı
07.03.2026 06:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer İlkokulu'nda deprem haftası kapsamında tatbikat yapılarak öğrenciler bilinçlendirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu'nda Deprem Haftası kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesi ve deprem anında doğru davranışları öğrenmesi amacıyla düzenlenen tatbikat öncesinde öğrencilere deprem sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından uygulamalı olarak güvenli tahliye çalışmasına geçildi.

Tatbikatta öğrenciler "çök-kapan-tutun" hareketini öğrenerek deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini deneyimleme fırsatı buldu. Öğretmenlerin rehberliğinde hareket eden öğrenciler, güvenli şekilde okulun toplanma alanına ulaştı.

Okul idaresi, bu tür çalışmalarla öğrencilerin afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Deprem Tatbikatı, Deprem Haftası, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altıntaş'ta Deprem Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
04:09
Korkulan oldu İsrail’den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
23:55
Ateşi körükleyecek gelişme Rus savaş gemileri vuruldu
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 06:50:58. #7.13#
SON DAKİKA: Altıntaş'ta Deprem Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.