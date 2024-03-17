Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, kabri başında anıldı - Son Dakika
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Yerel

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, kabri başında anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, kabri başında anıldı

Altıntaş ilçesi Çayırbaşı Köyü'nde, 2019 yılında Irak'ın kuzeyindeki operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen programla kabri başında dualarla anıldı. Kaymakam Hüseyin Bozoğlan ve Belediye Başkanı Arif Teke'nin de katıldığı programda mevlit okutuldu.

17.03.2024 05:04  Güncelleme: 05:06
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, şehadetinin yıl dönümünde Altıntaş ilçesi Çayırbaşı Köyündeki kabri başında anıldı.

2019 yılında, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı Köyü'nde Kaymakam Hüseyin Bozoğlan ve Belediye Başkanı Arif Teke'ninde katıldığı programda mevlit okutuldu, kabri başında dualarla anıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Altıntaş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, kabri başında anıldı - Son Dakika

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