Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, kabri başında anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, şehadetinin yıl dönümünde Altıntaş ilçesi Çayırbaşı Köyündeki kabri başında anıldı.
2019 yılında, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı Köyü'nde Kaymakam Hüseyin Bozoğlan ve Belediye Başkanı Arif Teke'ninde katıldığı programda mevlit okutuldu, kabri başında dualarla anıldı. - KÜTAHYA
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Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Ovaeymir'de gerçekleştirdiği mitingde mahalle sakinlerine doğalgaz müjdesi verdi. Savaş, kentteki problemleri anlatarak Ovaeymir Mahallesi'ne doğalgaz getireceğinin müjdesini verdi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.