ALTSO Başkanı Şahin'den mağdur şoföre geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya'da Kestel-ALKÜ Hattında otobüs şoförlüğü yaparken Ukrayna uyruklu vatandaşın saldırısı sonucu yaralanan Hayrettin Bayır'a evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yaşanan talihsiz olay nedeniyle tedavisine evinde devam edilen şanssız sürücü ve ailesi ile bir araya gelen Başkan Şahin, adaletin muhakkak yerini bulacağını söylerken, "Saldırının daha üzücü sonuçları olmamasının tek tesellimiz" diye konuştu.

Beklenmedik bir saldırı sonucu mağdur olduğunu belirten Hayrettin Bayır da başkan Şahin'in ziyaretiyle moral buluğunu belirterek, "Sağ olsun başkanımız, hasta veya ihtiyaç sahibi kim varsa yardımına koşuyor. Böylesine bir saldırı beklemiyordum. Sadece işimi yapıyordum. Şayet ansızın saldırarak beni gafil avlamak yerine yardım isteseydi onu da yapardım. Bizler Alanya'mıza gelen herkese misafirperverliğimizi gösteririz. Umarım ben veya başka arkadaşlarım bir daha böyle olaylar ile karşı karşıya kalmayız" diye konuştu. - ANTALYA