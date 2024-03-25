Altunizade'de Metrobüs Arızası Nedeniyle İnsan Selinin Oluştuğu Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Altunizade'de Metrobüs Arızası Nedeniyle İnsan Selinin Oluştuğu Anlar

Altunizade\'de Metrobüs Arızası Nedeniyle İnsan Selinin Oluştuğu Anlar

Altunizade'de meydana gelen metrobüs arızası nedeniyle seferler aksayınca insan seli yaşandı. Kalabalık oluşturan çok sayıda vatandaş, metrobüs durağına ulaşmakta güçlük çekti. Haftanın ilk iş gününde Altunizade metrobüs durağında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler aksadı. Vatandaşlar üst geçitte ve duraklarda yoğunluk oluşturdu. İnsan yoğunluğundan duraklara ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar, duruma isyan etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

25.03.2024 10:30  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altunizade'de meydana gelen metrobüs arızası nedeniyle seferler aksayınca insan seli yaşandı. Kalabalık oluşturan çok sayıda vatandaş, metrobüs durağına ulaşmakta güçlük çekti.

Haftanın ilk iş gününde Altunizade metrobüs durağında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler aksadı. Vatandaşlar üst geçitte ve duraklarda yoğunluk oluşturdu. İnsan yoğunluğundan duraklara ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar, duruma isyan etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Altunizade, Ulaşım, İstanbul, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altunizade'de Metrobüs Arızası Nedeniyle İnsan Selinin Oluştuğu Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor
    15 Mar Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor

    Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.

  • Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden şarlatan çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı
    15 Mar Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden şarlatan çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

    Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.


11:14 Yargıtay Başkanı seçimlerinde ilk tur sonuçsuz kaldı, üyeler 2.tur için sandık başında Yargıtay Başkanı seçimlerinde ilk tur sonuçsuz kaldı, üyeler 2.tur için sandık başında
10:55 Moskova’daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5’e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu Moskova'daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5'e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu
10:37 Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
07:51 Rusya’yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler Rusya'yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı! Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler
11:22 Zirvedeki kulüp şaşırttı İşte 2023-24 sezonunda futbolcularına en fazla maaş veren 20 takım Zirvedeki kulüp şaşırttı! İşte 2023-24 sezonunda futbolcularına en fazla maaş veren 20 takım
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:25 Kartlı ödemelerde rekor artış Trilyonu buldu Kartlı ödemelerde rekor artış! Trilyonu buldu
10:13 Papua Yeni Gine’deki 7 büyüklüğündeki depremden can kaybı haberi geldi Papua Yeni Gine'deki 7 büyüklüğündeki depremden can kaybı haberi geldi
10:02 Türkiye’de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı Türkiye'de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı!
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
09:53 Adana’da Sulama Kanalında Kesilmiş At ve Eşek Eti Kalıntıları Bulundu Adana'da Sulama Kanalında Kesilmiş At ve Eşek Eti Kalıntıları Bulundu
09:48 Çocuğunu açlıktan toprağa verdi, mezarlık dönüşü bir acı daha yaşadı Çocuğunu açlıktan toprağa verdi, mezarlık dönüşü bir acı daha yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 11:32:00. #1.12#
SON DAKİKA: Altunizade'de Metrobüs Arızası Nedeniyle İnsan Selinin Oluştuğu Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement