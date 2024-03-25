Altunizade\'de Metrobüs Arızası Nedeniyle İnsan Selinin Oluştuğu Anlar

Altunizade'de meydana gelen metrobüs arızası nedeniyle seferler aksayınca insan seli yaşandı. Kalabalık oluşturan çok sayıda vatandaş, metrobüs durağına ulaşmakta güçlük çekti.
Haftanın ilk iş gününde Altunizade metrobüs durağında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler aksadı. Vatandaşlar üst geçitte ve duraklarda yoğunluk oluşturdu. İnsan yoğunluğundan duraklara ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar, duruma isyan etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.
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