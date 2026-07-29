Alzheimer hastalarına terapi gibi etkinlik - Son Dakika
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Alzheimer hastalarına terapi gibi etkinlik

Alzheimer hastalarına terapi gibi etkinlik
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Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi’nden hizmet alan vatandaşlar, terapi niteliğindeki etkinlikte doğayla iç içe yaban mersini topladı.

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nden hizmet alan vatandaşlar, terapi niteliğindeki etkinlikte doğayla iç içe yaban mersini topladı.

Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi, misafirleri için doğa temelli etkinliklerine bir yenisini ekledi. Daha önce marul fidesi dikme, sergi ziyaretleri ve kuşaklar arası buluşma gibi organizasyonlara katılan merkez sakinleri, bu kez uzman personel eşliğinde yaban mersini bahçesine götürüldü.

Etkinlik kapsamında dalından taze yaban mersini toplayan hastalar, açık havada hem fiziksel egzersiz yapma imkanı buldu hem de doğayla iç içe vakit geçirdi. Etkinlik boyunca birbiriyle sohbet ederek sosyalleşen hastalar, topladıkları meyveleri paylaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Yaşlılarımızı izolasyondan uzaklaştırıp topluma katmak istiyoruz"

Merkezde görevli Gerontolog Fatma Şenocak, yaşlıların açık havada daha fazla vakit geçirmelerini hedeflediklerini belirterek organizasyonun önemine değindi. Etkinliklerin hastaları sosyal açıdan zenginleştirdiğini vurgulayan Şenocak, "Bugün Alzheimer hastalarımızla birlikte yaban mersini toplamaya geldik. Biz yaşlılarımızı bir izolasyonda tutmak değil de daha çok topluma katmak istiyoruz. Yaban mersini, demans ve türevlerinde tüketimi uygun görülen, özünden ilaç ham maddesi elde edilen bir meyve türüdür. Bugün hem tıbbi açıdan katkı sağlamak hem de yaşlılarımızla sosyalleşmek istedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alzheimer hastalarına terapi gibi etkinlik - Son Dakika

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