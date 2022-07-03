Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın annesi vefat etti

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın annesi Azize Sarı vefat etti. Annesini kaybeden Amasya Belediye Başkanı Sarı, yaptığı paylaşımında, "Canım anam Hacı Azize Sarı vefat etmiştir. Cenazesi 4 Temmuz Pazartesi günü öğle namazınu müteakip Taşova- Uluköy Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığımıza (Uluköy) defnedilecektir. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Sarı, Uluköy, Amasya, Yerel, Son Dakika

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