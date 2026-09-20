Amasya Belediyesi parkı kirleten çocukların görüntüsünü \'Hata yaptınız\' notuyla paylaştı

Amasya'da parkı kirleten küçük çocukları belediye ifşa etti. Amasya Belediyesi o anların görüntülerini "Hata yaptınız" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Amasya merkez Şeyhcui Mahallesi'ndeki bir oyun parkına gelen çocuklar, ellerindeki karton kutuları etrafa saçıp ağaca zarar verdi. Durumu görüp görüntüleyen bir vatandaşın ihbarı üzerine parka zabıta ekipleri yönlendirildi. Ekipler, uyardıkları miniklerin aileleriyle de temasa geçti. Daha sonra parka gelen temizlik personelleri alanı temizleyip önceki görünümüne kavuşturdu.

Belediye görüntüleri, "Hata yaptınız, sorumluluğunu aldınız. Asıl mesele de buydu çocuklar. Elinize sağlık" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.