Amasya Belediyesi, su kesintilerini gece saatlerine denk getiriyor

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RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Türkiye kurak ve yağışsız bir dönemden geçerken Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, şehre sürekli olarak su verildiği takdirde 10 günlük sularının kaldığını belirterek, vatandaşların suyu en az kullandığı gece saatlerinde su kesintisi yapacaklarını duyurdu.

Amasya merkezde yaptığı esnaf gezisinin görüntülerini paylaşıp günlük kullanılan suyla depoya gelen su arasında fark oluşmaya başladığı için yaptıkları su kesintilerine değinen Başkan Sevindi, "Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Belediye, vatandaşların önceden önlem alması amacıyla 00.00 - 07.00 saatleri arasında kesinti olacak mahalleleri sosyal medya hesabından duyurdu.