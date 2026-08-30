Amasya\'da Zafer Bayramı coşkusu

Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Yağmurlu havada şehrin zirvesine çıkan iki vatandaş Türk bayrağı açarak bayram sevinci yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı tören programı, yağış nedeniyle Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı. Kutlamaların planlandığı Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Vali Önder Bakan ve protokol üyeleri tebrikleri kabul etti.

Kültür merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma ile şiirlerin okunması sonrası halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yağışlı havada şehre hakim bir tepeye çıkan Ercan ve Altan Eftelioğlu kardeşler Türk bayrağı açtı. Altan Eftelioğlu, bayram sevincini zirvede yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.