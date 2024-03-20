Amasya\'da cam fabrikasında işten çıkartılan işçiler protesto edildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde cam üreten bir fabrikada çalışan 12 işçinin sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkartılması protesto edildi. Fabrikanın önünde eylem yapan işçilere ilk destek belediye başkan adaylarından geldi.
İddiaya göre, GM Teknik Can Sanayi A.Ş'ye ait fabrikada 12 işçi 'sendikaya üye oldukları' gerekçesiyle işten çıkarıldı. İş akitleri feshedilen işçiler ve arkadaşları fabrika önünde toplanarak işverenlerini protesto etti. Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aslan, "176 işçinin çalıştığı GM Teknik Cam Merzifon Fabrikası'nda 12 üyemiz sadece ve sadece sendikamıza üye olduğu için haksız ithamlara maruz kaldı ve geçersiz nedenlerle işten atıldı" dedi.
Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada sendikal faaliyetler nedeniyle işçi kıyımı yapıldığını öne süren Aslan, "Sendikamız fabrikada sendikal faaliyet yürütmektedir. Geride bıraktığımız hafta içerisinde de üyeliklerini tamamlayarak 6356 sayılı Yasa'nın toplu sözleşme yetkisi için aradığı çoğunluğa erişmiş, hatta bu çoğunluğun çok çok üzerinde bir yeterlilikle yüzde 75,57'lik bir sendikalılık oranıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yetki müracaatında bulunmuştur. Ancak bu gelişmelerden haberi olan işveren ve işveren vekilleri, işçiler üzerinde sistematik baskılar uygulayarak sendika hakkının kullanılmasını engellemek istemektedir. Sendika olarak bizler uluslararası sözleşmelerden ve Anayasa'dan doğan haklarımızı ülkemizin her koşulunda talep etmeye ve iç hukukumuzu her türlü baskıya karşı güçlendirmeye devam ederek sendikamızın üyeleriyle tam bir dayanışma içerisinde bulunacağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.
CHP'li Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, AK Parti Merzifon Belediye Başkan Adayı Fatih Sütçü, MHP Belediye Başkan Adayı Bünyamin Arslan ve Yeniden Refah Partisi Adayı Sinan Tunç da fabrikanın önüne gelerek işçilere destek verdi.
"Sonuç alana kadar bu mücadeleye katkı sağlayacağım"
Amacın bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olduğunu vurgulayıp, seçim öncesi ortada ekmek ve AŞ olunca siyasiler olarak bir araya geldiklerine değinen Belediye Başkanı Kargı, "Bir yurttaşımızın evinde sofrada huzuruyla iftar açamaması durumu söz konusuysa burada siyaset biter. Hepinizi, hepimizi mutlu edecek sonuç alana kadar bu mücadeleye katkı sağlayacağımın sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.
"Partim ve ben sonuna kadar yanınızdayız"
Kendisinin de sendikacılıktan geldiğini anlatan Belediye Başkan Adayı Fatih Sütçü ise, "Personelin, işçinin ve emekçinin her zaman yanında oldum. Bugün de öyle olacak. Sizlerin maddi ve manevi rahatlığıyla ilgili, haklı direnişiyle ilgili ne gerekiyorsa partim ve ben sonuna kadar yanınızdayız" ifadelerini kullandı.
Bünyamin Aslan ve Sinan Tunç da işçilere desteklerini vurguladı.
Firma: "Eleman fazlalığımız çok fazla idi. Onun için çıkardık"
İşçilerin çıkartıldığı firmanın yetkililerinden Hüseyin Alış ise yazılı açıklamasında, "Söylenenlerin hiçbiri gerçek değil. Eleman fazlalığımız çok fazla idi. Onun için çıkardık" açıklamasında bulundu. - AMASYA
Son Dakika › Yerel › Amasya'da cam fabrikasında işten çıkartılan işçiler protesto edildi - Son Dakika
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