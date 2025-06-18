Amasya'da Çocuk Parkında Yangın: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Amasya'da Çocuk Parkında Yangın: 4 Şüpheli Yakalandı

18.06.2025 13:33
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Amasya'nın Koza Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan çocuk parkı, kullanılamaz hale geldi. Belediye Başkanı Turgay Sevindi, bu insanlık dışı saldırının çocukların hayallerine ve ailelerin güvenliğine yapıldığını ifade etti. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

(AMASYA)- Amasya'nın Koza Mahallesi'nde bulunan çocuk parkı, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çıkarılan yangında kullanılamaz hale geldi. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Bu kabul edilemez ve insanlık dışı saldırı, sadece bir parka değil; çocuklarımızın hayallerine, ailelerimizin güvenliğine ve hep birlikte kurmaya çalıştığımız huzurlu şehir ortamına yapılmıştır" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda 4 şüpheli yakalandı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Koza Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sevindi, şunları kaydetti:

"Şehrimizin çocuklarına neşe ve oyun alanı olması için özenle oluşturulan çocuk parkımız, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılmıştır. Bu kabul edilemez ve insanlık dışı saldırı, sadece bir parka değil; çocuklarımızın hayallerine, ailelerimizin güvenliğine ve hep birlikte kurmaya çalıştığımız huzurlu şehir ortamına yapılmıştır. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, güvenlik güçlerimizle iş birliği içinde faillerin tespiti ve adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm süreçler başlatılmıştır".

İl Emniyet Müdürlüğü, olaya karıştığı belirlenen 13 suç kaydı olan E.K. (19), 14 suç kaydı olan E.B.G. (22), 9 suç kaydı olan F.P. (18) ve 5 suç kaydı olan E. H. K.'yi (16) bugün yakaladı. 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Amasya'da Çocuk Parkında Yangın: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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