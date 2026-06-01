Amasya'da Hatıra Fotoğraflarıyla Duygu Dolu Dernek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Hatıra Fotoğraflarıyla Duygu Dolu Dernek

Amasya\'da Hatıra Fotoğraflarıyla Duygu Dolu Dernek
01.06.2026 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Selanik Muhacirler Derneği, 750 vefat edenin fotoğraflarını duvarlarında sergiliyor.

Amasya'daki bir derneğin tüm duvarları vefat etmiş insanların fotoğraflarıyla kaplı. Amasya Selanik Muhacirler Derneği, vefat etmiş 750 kişinin hatıra fotoğrafını dernek binasının duvarlarında oluşturulan koleksiyonda buluşturdu. 4 kuşağın sıralandığı fotoğraflar görenleri duygulandırıyor.

Fotoğraflar 5 yılda toplandı

1923'te Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'mübadele' adı verilen karşılıklı göç ile Anadolu'ya gelenlerden geri kalanların yanı sıra torunlarının fotoğrafları 5 yıllık çalışma sonucu toplandı. Sayısı 750'ye ulaşan siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar derneğin duvarlarına asıldı.

Üyelere yönelik müzik eğlence organizasyonlarının düzenlendiği dernekte mevlit programları da gerçekleştiriliyor. Birlikte eğlenip yemekler yiyen üyeler, program sonunda aralarından ayrılan yakınları için dua da ediyor.

Duvarlarda 750 hatıra fotoğraf

Amasya Selanik Muhacirler Derneği Başkanı Kahraman Pala, "Binanın duvarlarında 750 hatıra fotoğraf var. Bunların hepsi vefat etti. Amasya'da yaşayan 15 bin muhacirin hatıralarını burada canlandırıyoruz" dedi.

"Hak vaki olduğunda benim fotoğrafımı da buraya asarlar"

4 kuşağın fotoğrafının duvarlarda asılı olduğunu anlatan Pala, "Kültürümüzü canlandırmak, geçmişi anmak ve anıları tazelemek için binamızı müze formatına dönüştürdük. Görenler çok şaşırıyor. Kimi ağlıyor, kimisi gülüyor. Dedemin, babamın, annemin fotoğrafı duvarda. Hak vaki olduğunda benim fotoğrafımı da buraya asarlar" diye konuştu.

Anılara yolculuk

Evlad-ı Fatihan diyarının meşhur muhacir böreği gibi geleneksel lezzetlerini de burada birbirleriyle paylaştıklarını anlatan derneğin genel sekreteri Arslan Yurduseven de eğlenmelerinin yanı sıra vefat etmiş soydaşları için de dua ettiklerini belirtti. Derneğe gelen üye ve misafirleri seslendirdiği şarkılarıyla eğlendiren Nurettin Karademir ise dedesi ve ninesine ait fotoğrafı her gördüğünde anılara yolculuk yaptığını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Selanik, Amasya, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da Hatıra Fotoğraflarıyla Duygu Dolu Dernek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı 8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
Bu halini unutun Celal Şengör’ün inanılmaz değişimi Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

09:19
Fenerbahçe’den Lewandowski bombası
Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
08:35
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
08:27
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
07:46
Buca Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
07:10
ABD Hürmüz’ü vurdu, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
07:04
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti İlhan Kesici sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 09:36:35. #7.12#
SON DAKİKA: Amasya'da Hatıra Fotoğraflarıyla Duygu Dolu Dernek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.