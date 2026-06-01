Amasya\'da Hatıra Fotoğraflarıyla Duygu Dolu Dernek

Amasya'daki bir derneğin tüm duvarları vefat etmiş insanların fotoğraflarıyla kaplı. Amasya Selanik Muhacirler Derneği, vefat etmiş 750 kişinin hatıra fotoğrafını dernek binasının duvarlarında oluşturulan koleksiyonda buluşturdu. 4 kuşağın sıralandığı fotoğraflar görenleri duygulandırıyor.

Fotoğraflar 5 yılda toplandı

1923'te Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'mübadele' adı verilen karşılıklı göç ile Anadolu'ya gelenlerden geri kalanların yanı sıra torunlarının fotoğrafları 5 yıllık çalışma sonucu toplandı. Sayısı 750'ye ulaşan siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar derneğin duvarlarına asıldı.

Üyelere yönelik müzik eğlence organizasyonlarının düzenlendiği dernekte mevlit programları da gerçekleştiriliyor. Birlikte eğlenip yemekler yiyen üyeler, program sonunda aralarından ayrılan yakınları için dua da ediyor.

Duvarlarda 750 hatıra fotoğraf

Amasya Selanik Muhacirler Derneği Başkanı Kahraman Pala, "Binanın duvarlarında 750 hatıra fotoğraf var. Bunların hepsi vefat etti. Amasya'da yaşayan 15 bin muhacirin hatıralarını burada canlandırıyoruz" dedi.

"Hak vaki olduğunda benim fotoğrafımı da buraya asarlar"

4 kuşağın fotoğrafının duvarlarda asılı olduğunu anlatan Pala, "Kültürümüzü canlandırmak, geçmişi anmak ve anıları tazelemek için binamızı müze formatına dönüştürdük. Görenler çok şaşırıyor. Kimi ağlıyor, kimisi gülüyor. Dedemin, babamın, annemin fotoğrafı duvarda. Hak vaki olduğunda benim fotoğrafımı da buraya asarlar" diye konuştu.

Anılara yolculuk

Evlad-ı Fatihan diyarının meşhur muhacir böreği gibi geleneksel lezzetlerini de burada birbirleriyle paylaştıklarını anlatan derneğin genel sekreteri Arslan Yurduseven de eğlenmelerinin yanı sıra vefat etmiş soydaşları için de dua ettiklerini belirtti. Derneğe gelen üye ve misafirleri seslendirdiği şarkılarıyla eğlendiren Nurettin Karademir ise dedesi ve ninesine ait fotoğrafı her gördüğünde anılara yolculuk yaptığını söyledi. - AMASYA