Amasya'da Kumluk Deresi taştı, ev ve ahırları su bastı - Son Dakika
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Amasya'da Kumluk Deresi taştı, ev ve ahırları su bastı

01.06.2022 03:06

Amasya'da Kumluk deresi taştı, ev ve ahırları su bastı Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kerimroğlu köyünden geçen Kumluk deresinde sağanak yağışın taşkınlara neden olması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı.

Amasya'da Kumluk deresi taştı, ev ve ahırları su bastı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kerimroğlu köyünden geçen Kumluk deresinde sağanak yağışın taşkınlara neden olması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini arttırmasıyla Kerimoğlu köyünden geçen Kumluk deresi taştı. Bazı ev ve ahırları su bastı. Köyde iş makineleri ile dere yataklarının açılması için çalışma başlatıldı.

Taşkın tarım arazileri ve yollarda da hasara yol açtı.

Amasya'da Kumluk Deresi taştı, ev ve ahırları su bastı
Amasya'da Kumluk Deresi taştı, ev ve ahırları su bastı
Amasya'da Kumluk Deresi taştı, ev ve ahırları su bastı
Amasya'da Kumluk Deresi taştı, ev ve ahırları su bastı

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Kaynak: İHA

Suluova, Amasya, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da Kumluk Deresi taştı, ev ve ahırları su bastı - Son Dakika


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