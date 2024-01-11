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Amasya'da Mesai Saatleri Değişti, Çalışanlar Sevindi - Son Dakika
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Amasya'da Mesai Saatleri Değişti, Çalışanlar Sevindi

Amasya'da kamu kurumlarının mesai saatleri düzenlemeye gidildi. Mesai saatleri 08.30-12.30-13.00-17.00 olarak değiştirildi. Bu uygulama, çocuklarını sabah erkenden okula götürmek zorunda kalan öğrenci velisi çalışanları sevindirdi. Uygulamayı olumlu bulanlar, trafik yoğunluğunun azalacağını ve insanların daha az stres yaşayacağını belirtti. Ancak uygulama, kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamamaktadır.

Amasya\'da Mesai Saatleri Değişti, Çalışanlar Sevindi
11.01.2024 - 09:42,
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Amasya'da kamu kurumlarının mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. '08.00-12.00-13.00-17.00 arası uygulanan mesai saatleri '08.30-12.30-13.00-17.00' olarak değiştirildi. Uygulama çocuklarını sabah erkenden okula götürmek zorunda kalan öğrenci velisi çalışanları sevindirdi.

Amasya Valiliği'nin mesai saatleriyle ilgili açıklamasında, "05.01.2024 tarih ve 33418 sayılı karar neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince 08.01.2024 tarihinden itibaren mesai saatleri belirlenmiştir. Geçerli olacak mesai saatleri sabah 08.30 - 12.30, öğle 13.00 - 17.00 arasıdır" denildi.

Uygulamayı olumlu bulan öğrenci velisi Erol Pekşen, "Çünkü insanlar sabah hem işe yetişmek hem de çocuklarını okula bırakmak zorunda kalıyor. Bu da trafik yoğunluğu ve strese neden oluyor. İnsanları olumsuz etkiliyordu" dedi.

Çocuğunu araçla okula bırakan Mehmet Şimşir, "Uygulama bence güzel. Diğer illere de yayılmasını temenni ederim. Bu sayede işimiz dolayısıyla çocuklarımızı erkenden kaldırmak zorunda kalmıyoruz. Onlara da biraz daha dinlenecek fırsat sağlanıyor" diye konuştu.

4 gündür uygulanan yeni düzenlemeyle ilgili düşüncelerin kendilerine de iletildiğine değinen Memur-Sen Amasya İl Temsilcisi Kerem Camcı ise "İlk etapta sabahleyin çocuğunu okula teslim edenler için uygun olduğunu, memnuniyet duyulduğunu, çocukların uyku ile dinlenme yönü itibariyle faydalı bir uygulama olduğunu ifade eden arkadaşlarımız oldu. Çalışanlar genel olarak bu uygulamadan memnunsa bizim için memnuniyet vericidir" şeklinde konuştu.

Uygulamanın çalışma saatleri farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamadığı öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Amasya'da Mesai Saatleri Değişti, Çalışanlar Sevindi - Son Dakika


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