Amasya'da sulama birliği başkanı mühendis asılı bulundu
AMASYA - Amasya'da sulama birliği başkanlığı yapan ziraat mühendisi evinde barfiks çubuğuna asılı halde bulundu. "Görevimde başarılı olamadım" yazılı not bırakan 36 yaşındaki genç mühendisin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gümüşhacıköy Sulama Birliği Başkanı A.G.'ye ulaşamayan il dışındaki yakınları, 112'yi arayıp yardım istedi. 55 Evler Mahallesi'ndeki eve giden polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri içeri girince barfiks çubuğuna asılı haldeki cansız bedenle karşılaştı. Geride "Görevimde başarılı olamadım" yazılı not bıraktığı öğrenilen genç mühendisin DSİ'deki mesai arkadaşları da acı haberi polislerden aldı. Arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
A.G.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Yerel › Amasya'da Sulama Birliği Başkanı İntihar Etti - Son Dakika
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