Amasya'da Tarihi Miras Aydınlatma Projesi Başladı - Son Dakika
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Amasya'da Tarihi Miras Aydınlatma Projesi Başladı

Amasya\'da Tarihi Miras Aydınlatma Projesi Başladı
29.06.2026 18:40
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Harşena Dağı ve Yalıboyu'nda aydınlatma projesi kapsamında armatür montajlarına başlandı.

Amasya'da uygulanan Harşena Dağı ve Yalıboyu Tarihi Miras Aydınlatma Projesi'nde armatür montajlarına başlandığı bildirildi.

Amasya İl Özel İdaresi'nden yapılan paylaşımda şehrin vitrini konumundaki Harşena Dağı üzerindeki Kral Kaya Mezarları'nın yanı sıra Kızlar Sarayı, Amasya Kalesi, tarihi surlar, Yalıboyu Evleri ve Yeşilırmak üzerindeki köprüleri kapsayan toplam 29 bin metrekarelik alanı içeren projenin bu yönüyle en büyük aydınlatma özelliği taşıdığı belirtildi. Armatür montajlarına başlandığı bildirildi.

Proje kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Zerrin Yelken'den bilgi aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya'da Tarihi Miras Aydınlatma Projesi Başladı - Son Dakika

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