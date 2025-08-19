Amasya\'da Taşıt Sayısı Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2025 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 159 bin 593 oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre 10 bin 572 (yüzde 7,1) artış anlamına geliyor.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Amasya'daki taşıtların yüzde 46,6'sını (74 bin 433) otomobil, yüzde 19,7'sini (31 bin 517) motosiklet, yüzde 15,8'ini (25 bin 138) traktör, yüzde 13,1'ini (20 bin 904) kamyonet, yüzde 2,4'ünü (3 bin 864) kamyon, yüzde 1,7'sini (2 bin 712) minibüs, yüzde 0,4'ünü (618) otobüs ve yüzde 0,3'ünü (407) özel amaçlı taşıtların oluşturduğu bildirildi.

2025 yılı Temmuz ayında Amasya'da 4 bin 162 aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçlar içinde otomobil yüzde 63,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,2 ile motosiklet, yüzde 11,7 ile kamyonet izledi.

Bir yıllık değişimlere bakıldığında, en yüksek artışın yüzde 21,6 ile motosikletlerde olduğu, bunu yüzde 5,2 ile otomobil ve yüzde 4,0 ile kamyonetin takip ettiği ifade edildi. - AMASYA