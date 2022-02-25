Amasya'da üç koyun beşiz yavruladı - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da üç koyun beşiz yavruladı

25.02.2022 11:42

Amasya'da üç koyun beşiz yavruladı Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde çoklu doğum özelliğine sahip yerli ve milli Bafra ırkı koyunların bu yılki doğumları bereketli başladı.

Amasya'da üç koyun beşiz yavruladı

AMASYA - Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde çoklu doğum özelliğine sahip yerli ve milli Bafra ırkı koyunların bu yılki doğumları bereketli başladı. Üç koyun beşiz yavruladı.

Doğan kuzular arasında ikiz, üçüz ve dördüz yavruların da bulunduğunu belirten işletme müdürü Muhammet Altıparmak, "Sezon sonunda 5 bin 500 ile 6 bin arasında kuzunun doğmasını bekliyoruz" dedi.

Hepsi sağlıklı doğan kuzular ve anneleri için teknik elemanlar ile personelin 24 saat nöbet sistemiyle çalıştığına değinen Altıparmak, sevimli yavruların birkaç gün anneleriyle birlikte tutulduktan sonra özel bölmelere alınıp sürü yönetimine alıştırıldığını söyledi.

Yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilerek 2010 yılında TİGEM adına tescillenen Bafra ırkı koyunlar et kalitesi ve döl veriminin yüksek olmasıyla dikkat çekiyor. Damızlık olarak satışındaki talep üzerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletmede ağıl ve sürü sayısında artışa gidilmişti.

Amasya'da üç koyun beşiz yavruladı
Amasya'da üç koyun beşiz yavruladı
Amasya'da üç koyun beşiz yavruladı

YORUMLAR
500
Küçük baş hayvanlar için kırkım makinesi ve püskürtmeli banyoluk dağıtıldı Küçük baş hayvanlar için kırkım makinesi ve püskürtmeli banyoluk dağıtıldı Başkan Güler'in projesi 2 buçuk yılda 5'e katladı Başkan Güler'in projesi 2 buçuk yılda 5'e katladı

Amasya, Doğum, Tarım, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Amasya'da üç koyun beşiz yavruladı - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Taliban, Rusya ve Ukrayna krizinde tarafsız olduğunu belirtti: Krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözün
11:37 Misafirliğe gittiği 7. kattaki evden düşmüştü! Sedefnur, ailesine gözleriyle tepki vermeye başladı
11:25 Pandemi döneminde Arnas Tarım'dan önemli başarı: 29 ülkeye markalı zeytinyağı ihracatı
11:23 Örtünün altında yatan cansız bedenin oğlu olduğunu anlayan baba sinir krizi geçirdi!
11:19 Yeni kazılmış mezar ekipleri harekete geçirdi! Ağzı bağlanmış köpek cesedi şaşkınlık yarattı
11:13 4 çocuk sahibi olmak isteyen Merve Özbey ikinci kez anneliği tadıyor!
11:12 25 Şubat'ta altının gram fiyatı 866 liradan alıcı buluyor
11:12 Nerede katliam varsa oradalar! Putin'in paralı askeri gücü Wagner Grubu, Ukrayna'da! Kurucuları FBI'ın en çok arananlar listesinde!
11:09 Arda Güler Real Madrid'e gidiyor!
11:04 Buğday fiyatları 14 yılın zirvesini gördü! Rusya'nın en büyük buğday ithalatçısı Türkiye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 11:50:19. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da üç koyun beşiz yavruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement