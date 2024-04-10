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Amasya'da yöneticiler ve vatandaşlar Sultan II. Bayezid Camii'nde bayramlaştı. Vali Yılmaz Doruk ve beraberindeki protokol üyeleri, kılınan bayram namazının ardından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazan ayını geride bırakarak huzur içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirten Vali Doruk, "Ramazan Bayramı ve sonrasında da Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferini aynı şekilde devam ettirmeli dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluğu ve kardeşliği düstur edinmeliyiz" dedi.

Birlik ile beraberliğin zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyükleri ziyaret ederek hayır dualarının alınmasına, küçüklere sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların bayram sevincine ortak olunmasına işaret eden Doruk, "Başta kıymetli Amasyalı hemşerilerimin olmak üzere aziz milletimiz ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile Müftü Durmuş Ayvaz, halkın bayramını tebrik etti. - AMASYA