Amasya'da yöneticiler ve vatandaşlar Sultan II. Bayezid Camii'nde bayramlaştı. Vali Yılmaz Doruk ve beraberindeki protokol üyeleri, kılınan bayram namazının ardından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Ramazan ayını geride bırakarak huzur içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirten Vali Doruk, "Ramazan Bayramı ve sonrasında da Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferini aynı şekilde devam ettirmeli dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluğu ve kardeşliği düstur edinmeliyiz" dedi.
Birlik ile beraberliğin zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyükleri ziyaret ederek hayır dualarının alınmasına, küçüklere sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların bayram sevincine ortak olunmasına işaret eden Doruk, "Başta kıymetli Amasyalı hemşerilerimin olmak üzere aziz milletimiz ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.
AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile Müftü Durmuş Ayvaz, halkın bayramını tebrik etti. - AMASYA
Son Dakika › Yerel › Amasya'da Yöneticiler ve Vatandaşlar Sultan II. Bayezid Camii'nde Bayramlaştı - Son Dakika
Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.
Yerel seçimlerde İstanbul'da oy kullanacak seçmenler, 4 oy pusulası nedeniyle sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum da yoğunluğa sebep oldu.
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla yerel seçimler için seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy kullandı. Adana'da vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için sandık kurulan okullara gitti. Mersin'de ise kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kuruldu. Hatay'da 1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu ilde, vatandaşlar depremlerde hasar gören okul binalarının yerine kurulan konteynerlere giderek oylarını kullandı. Osmaniye'de ise 392 bin 447 seçmenin oy vermesi için 1271 sandık kuruldu ve vatandaşlar oylarını kullandı.
Mardin'de 31 Mart Yerel Seçimleri için 553 bin 170 seçmen sayısı ile 2 bin 40 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Van'da saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi öncesinde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, sınıflarda hazırlıklarını yaptı. Görevlilerin oy pusulası ile zarflara mühür işlemi yapması ve sandıkları da mühürlemesinin ardından seçmenler oy kullanmaya başladı. Hakkari'de de 195 bin 582 seçmen 662 sandıkta oy kullanmaya başladı. Muşlular sabah erken saatlerde okullara giderek isimlerinin bulunduğu sandıklarda oy kullanmaya başladı. Kentte 248 bin 349 seçmen 981 sandıkta oy kullanıyor. Bitlis'te vatandaşlar, kentte 5 yıl görev yapacak belediye başkanını ve diğer yerel yöneticileri belirlemek için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Sandık başkanları ve görevlilerince hazırlıkların tamamlanmasının ardından seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için isimlerinin bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.
Kocaeli'de 1 milyon 553 bin 380 kayıtlı seçmenin bulunduğu Mahalli İdareler Genel Seçimleri saat 08.00'de başladı. Seçmenler sandık başlarına gelerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Valilik, seçim noktalarında görevlendirdiği 7 bin 87 personel ile seçim güvenliğini sağlıyor.
Muş'un Malazgirt ilçesinde yerel seçimler için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Seçmenler, kurulan sandıklara büyük ilgi gösterdi ve oy kullanma merkezlerinde kuyruklar oluştu. Malazgirt merkez ve köylerinde toplam 41 sandıkta 12 bin 553 vatandaş oylarını kullanacak. Oy kullanma işlemi sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve saat 16.00'da sona erecek.
2024 Mahali İdareler seçimleri için Malatya'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesinde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı. Toplam 542 bin 177 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00'a kadar oy kullanabilecek.
Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir'de de vatandaşlar oy kullanmaya başladı. İzmir genelinde 10 bin 721 sandıkta oyunu kullanacak yaklaşık 3 milyon 459 bin 970 seçmen, daha önceden seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya başladı. Sandıkların güvenliği için ise 16 bin 277 personel görev yapacak.
Ardahan'da yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. 84 bin 125 seçmen 401 sandıkta oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde okullara giderek tercihlerini yaptı. Seçime yoğun ilgi gösterildiği gözlendi.
Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Van'da saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Van'da yerel seçimler için 714 bin 992 kişinin oy kullanacak. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?