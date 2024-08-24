Amasya\'nın Taşova ilçesinde meyve bahçeleri yangında zarar gördü

Yerel

Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında meyve bahçeleri yanarak zarar gördü. Kısa sürede söndürülen yangın sonrasında yanan alanda soğut çalışması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'ya bağlı Tekpınar köyünde meyve bahçelerinin olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Taşova Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesi sonrasında bölgede bir süre soğutma çalışmaları yapıldı. Yapılan ilk incelemelere göre yangında 10 dönüm meyve bahçesinin zarar gördüğü tespit edildi.