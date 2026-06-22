Amasya Tamimi\'nin 107. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi

Amasya'da Milli Mücadele'nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı Amasya Tamimi'nin ilan edilişinin 107. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Saraydüzü Kışla Binası önündeki törene Amasya Valisi Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, CHP Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende çelenkler sunuldu. 22 Haziran 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözlerinin geçtiği Amasya Tamimi'nin yayımlanışı da temsili olarak canlandırıldı. - AMASYA