Amigo Orhan 1. Yıl Dönümünde Anıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor tribünlerinin efsane ismi "Amigo Orhan" lakaplı Orhan Erpek'i vefatının birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla Eskişehirspor ve Türk tribün tarihinin sembol figürlerinden biri olan Amigo Orhan'ı vefatının 1. yılında yad etti. Vali Yılmaz, yaptığı paylaşımda merhumun Türk futboluna ve taraftar kültürüne kattığı "ilk"lere vurgu yaptı.

Vali Yılmaz, tribün lideri için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ilk tribün grubu olan Amigolar grubunun kurucusu, Türkiye'nin ilk tribün lideri, Türkiye'de yapılan ilk toplu tezahüratın öncüsü, dünyanın en büyük orkestrasının şefi Amigo Orhan'ı vefatının 1. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." - ESKİŞEHİR