Amigo Orhan 1. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amigo Orhan 1. Yıl Dönümünde Anıldı

Amigo Orhan 1. Yıl Dönümünde Anıldı
22.02.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Yılmaz, Amigo Orhan'ı vefatının 1. yılında andı; tribün tarihine vurgu yaptı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor tribünlerinin efsane ismi "Amigo Orhan" lakaplı Orhan Erpek'i vefatının birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla Eskişehirspor ve Türk tribün tarihinin sembol figürlerinden biri olan Amigo Orhan'ı vefatının 1. yılında yad etti. Vali Yılmaz, yaptığı paylaşımda merhumun Türk futboluna ve taraftar kültürüne kattığı "ilk"lere vurgu yaptı.

Vali Yılmaz, tribün lideri için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ilk tribün grubu olan Amigolar grubunun kurucusu, Türkiye'nin ilk tribün lideri, Türkiye'de yapılan ilk toplu tezahüratın öncüsü, dünyanın en büyük orkestrasının şefi Amigo Orhan'ı vefatının 1. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amigo Orhan 1. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 15:12:21. #7.11#
SON DAKİKA: Amigo Orhan 1. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.