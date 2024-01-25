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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni atama

Zafer Koç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı ve görevine başladı. Devir teslim töreni düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yeni atama
25.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 12:58
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Zafer Koç düzenlenen devir teslim töreni ile görevi devralarak yeni görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç, Yargıtay Üyeliğine atanan İsmail Uçar'dan düzenlenen devir teslim töreni ile görevi devralarak yeni görevine başladı. Başsavcı Koç, Yargıtay Üyesi Uçar'a kürsü konuşmalarının ardından çiçek takdiminde bulundu.

"Tıkır tıkır işleyen bir adliye teslim ediyorum"

Törende konuşan İsmail Uçar, "Bina çok büyük, idare etmek kolay değil. Ama şanslı olduğum bir nokta vardı, çok iyi bir kadromuz vardı. Başsavcı vekilleri, savcılarımız, çalışanlarımız. O anlamda çok rahat bir yönetim sergiledik. Kazasız belasız 7 yılı neticelendirdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkes işini düzgün yapıyor. Başsavcım o yönden şanslı. Tıkır tıkır işleyen bir adliye teslim ediyorum. Herkes elinden geldiğince elini taşın altına sokuyor. O anlamda kefil olabilirim. Tekrar hayırlı olsun diliyorum Başsavcıma. Teveccühü gösteren kurula, Adalet Bakanlığı'na, binaların yapımında emeği geçen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başsavcı Zafer Koç ise, "Başsavcım 7 yıldır burada görev yapıyor. Anadolu Adliyesi dediği gibi ve bizim de gözlemlediğimiz gibi kurumsallaşmış ve adalet hizmeti yolunda fersah fersah yol almış bir adliye. Bizlerin de vazifesi el birliği ile temizlik görevlisinden Başsavcı vekiline kadar birliktelik içinde adalet hizmetlerini bir kademe daha iyi seviyeye yükseltebilmek çabasında olmaktır amacımız. Bizim görevimiz adalete, hakka hukuka uygun bir şekilde vatandaşımıza hizmet sunabilmek, Türk yargısının, adaletinin güvenilirliğini bir adım daha ileriye götürebiliyorsak bu bizim en büyük kazanımımız olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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