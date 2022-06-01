Anadolu Gençlik Derneği Yönetimi GMİS'te - Son Dakika
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Anadolu Gençlik Derneği Yönetimi GMİS'te

01.06.2022 20:08
Anadolu Gençlik Derneği Yönetimi GMİS'te

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol ile şube yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol ile şube yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Ziyarette, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

Genel Başkan Yeşil, AGD Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol ve yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Gençlik Derneği Yönetimi GMİS'te - Son Dakika


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