Anadolu Üniversitesi öğrencileri Genç Solist Yarışması'ndan ödülle döndü

14.02.2026 10:17  Güncelleme: 10:18
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, İzmir'de düzenlenen 18. Ulusal Genç Solist Yarışması'nda 'Üniversite' kategorisinde birincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanarak önemli bir başarı elde etti. Öğrenciler, güçlü performanslarıyla jüri tarafından ödüllendirildi.

İzmir'de düzenlenen 18. Ulusal Genç Solist Yarışması'na Anadolu Üniversitesi damga vurdu. Yarışmanın "Üniversite" kategorisinde sahne alan konservatuvar öğrencileri, birincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, İzmir'de düzenlenen 18. Ulusal Genç Solist Yarışması'nda önemli bir başarıya imza atarak "Üniversite" kategorisinde derece elde etti. Genç sanatçılar, güçlü sahne performansları ve teknik yeterlilikleriyle jüri tarafından ödüle layık görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı öğrencisi Muhammed Gökberk Duru (bas) birincilik ödülüne layık görülürken, İdil Meryem Karakuzu (soprano) üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Yarışma sürecinde öğrencilerin piyano eşliğini Misafir Öğretim Elemanı Aylin Özuğur Yalınız üstlendi.

Yarışmada derece elde eden öğrenciler Muhammed Gökberk Duru ve İdil Meryem Karakuzu ile öğrencilerin danışmanlığını yürüten Öğr. Gör. Başak Büyükuğurlu ve Misafir Öğretim Elemanı Aylin Özuğur Yalınız, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz tarafından kabul edildi. Prof. Akdeniz, öğrencileri ve akademisyenleri başarılarından dolayı tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Kültür, İzmir, Müzik, Sanat, Yerel, Son Dakika

