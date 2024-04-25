Anadolu Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı Sempozyumu düzenlendi

Anadolu Üniversitesi\'nde Rus Dili ve Edebiyatı Sempozyumu düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Rossotrudnichestvo Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Rus Dili, Edebiyatı ve Kültürü: (Varlam Şalamov'un Kaleminden GULAG Gerçekleri) III. Uluslararası Bilimsel Öğrenci Sempozyumu' başladı. Sempozyum, Varlam Şalamov'un eserlerinden oluşan gösteriler ve açılış konuşmalarıyla devam etti. Sempozyuma 9 ülkeden 72 katılımcı katıldı.

25.04.2024 16:41
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Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Rossotrudnichestvo Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği tarafından, 'Geçmişten Günümüze Rus Dili, Edebiyatı ve Kültürü: (Varlam Şalamov'un Kaleminden GULAG Gerçekleri) III. Uluslararası Bilimsel Öğrenci Sempozyumu' düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Rossotrudnichestvo Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Rus Dili, Edebiyatı ve Kültürü: (Varlam Şalamov'un Kaleminden GULAG Gerçekleri) III. Uluslararası Bilimsel Öğrenci Sempozyumu' Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu'nda başladı. Sempozyum, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin Varlam Şalamov'un eserlerinden oluşan gösterilerini sunmalarının ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

"Öğrencilerimizin sergiledikleri gösterileri hayranlıkla izledik"

Açılış konuşması yapan Prof. Dr. Bedia Yelda Uçkan, "Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü aslında kuruluş bakımından yeni bir bölüm olmasına rağmen kısa sürede birikimiyle çok başarılı oldu. Gelenek haline gelmiş Uluslararası Bilimsel Öğrenci Sempozyumu da bunun güzel bir örneği. Öğrencilerimizin açılışta sergiledikleri gösterileri hayranlıkla izledik. Sempozyumun bütün katılımcılar için faydalı olmasını umut ediyorum" dedi.

"Bu yıl sempozyumumuza 9 ülkeden 72 katılımcımız var"

Prof. Dr. Makbule Sabziyeva ise, yapmış olduğu konuşmasında, "Uluslararası Bilimsel Öğrenci Sempozyumu'nu 6 yıl önce başlattık. Öğrencilerimizi teşvik etmek adına düzenlediğimiz sempozyumumuzda bu yıl 9 ülkeden 72 katılımcımız var. Her dönemden her öğrencimize en azından bir kere sunum yapma imkanı sunmaya çalışıyoruz. Sempozyumun Varlam Şalamov ismini taşıması bir rastlantı değil. Varlam Şalamov'un eserleri bir edebiyat eseri olmanın ötesinde bize insanoğlunun direncini, umudunu ve gücünü anlatmakta" ifadelerini kullandı.

"Sempozyum için Anadolu Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum"

Anadolu Üniversitesi'ne sempozyum teşekkür eden Rossotrudnichestvo Federal Ajansı Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko ise, şu sözleri kaydetti:

"Ben daha önce de Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün etkinliğine katılmıştım ve o da çok güzeldi. Yine keyifli bir etkinlikte Anadolu Üniversitesiyle bir araya gelebildiğim için çok mutluyum. Varlam Şalamov Rusya'da da popüler bir yazar değil. Bu sempozyum için Varlam Şalamov'u seçmek önemli bir tercihti çünkü popüler olmayan yazarları da tanımamız ve bilmemiz gerekiyor."

Açılış konuşmalarının ardından misafir konuşmacılar Varlam Şalamov Uzmanı Sergey Solovyov ve gazeteci, sanat eleştirmeni, tiyatro uzmanı Olga Klyuçaryova'nın sunumlarıyla sempozyum devam etti. Sempozyumun 2 gün boyunca Edebiyat Fakültesi ve Kongre Merkezi'nde eş zamanlı oturumlar ile devam edeceği belirtildi.

Sempozyuma başta Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bedia Yelda Uçkan, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

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