Anadolu Üniversitesi'nde Yemekhane Zammı Protestosu - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nde Yemekhane Zammı Protestosu

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, yemekhane ücretlerindeki yüzde 66'lık zammı protesto etti.

27.02.2025 19:15
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(ESKİŞEHİR) - Anadolu Üniversitesi öğrencileri, bahar döneminin başında yemekhane ücretlerine gelen yüzde 66'lık zammı Yunus Emre Kampüsü içinde bulunan merkez yemekhanesi önünde protesto etti.

Anadolu Üniversitesi yönetimi, rezervasyonlu günlük yemek ücreti 20 liradan 25 liraya, rezervasyon yapılmayan günlük yemeği ise 80 liradan 100 liraya çıkardı. Yapılan zamları protesto eden Anadolu Üniversitesi öğrencileri, merkez yemekhane önünde basın açıklaması yaptı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Birliği adına basın açıklamasını okuyan Berivan Özkara, "2024 yılı başında KYK burs-kredilerimiz 2 bin TL iken yemekhane öğün ücreti 15 TL, bugün ise KYK burs-kredisi 3 bin TL, yemekhane öğün ücreti ise 25 TL olmuştur. Yapılan yüzde 66'lık zam, burs ve kredilerin artışıyla aynı oranda bile yapılmamıştır. Artık neredeyse her dönem başında yemekhaneye zamla okula gelirken, yemeklerin niteliğinde günden güne azalmanın olduğu bu tablonun değişmesi gerekiyor" dedi.

"Yapılan zammı yemek alırken fark ettik"

"Yemekhane öğün ücretine yapılan zammı, yemek alacağımız sıradaki fark ettiğimiz; okulun duyuru sitesinde bile yer verilmeyen bir karar sürecini kabul etmiyoruz" diyen Özkara, " Zam, okulların öznesi olan biz öğrencilerin, karar süreçlerinden bu denli uzaklaştırılmasının da bir sonucudur. Yaşam koşullarımızı bilmeyen, iyileşmesi ve değişmesi üzerine bir karar alamaz. Bunun için de okulumuzdaki işlevi idareyle zoraki iletişim kurmaktan henüz öteye geçemeyen resmi Öğrenci Temsilci Kurulu'nu, fiili bir kurula dönüştürmeliyiz. Öğrencilerin sınıf sınıf, bölüm bölüm temsilciler seçerek katıldığı, sorunlarının dersliklerde tartışılıp kararların alındığı bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Üniversitenin tüm bileşenlerinin katıldığı, herkesin eşit söz hakkının olduğu, dönem dönem bir araya gelmekten ziyade kalıcı ve istikrarlı, demokratik bir temsil mekanizmasını oluşturmak bugün görevimizdir. Ancak böylelikle alınan kararlar üzerinde bir basınç oluşturabilir, demokratik üniversiteyi yaratabiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi'nde Yemekhane Zammı Protestosu - Son Dakika

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