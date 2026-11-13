Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, üç ödüllü mezun Selin Toprak'ı tebrik etti - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, üç ödüllü mezun Selin Toprak'ı tebrik etti

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Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, üç ödüllü mezun Selin Toprak\'ı tebrik etti
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, GSF Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunu Selin Toprak'ı üç festivalde kazandığı ödüller dolayısıyla makamında tebrik etti. Tebrikte GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman ve bölümden öğretim üyeleri de yer aldı.

Anadolu Üniversitesinden Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Selin Toprak'ı elde ettiği başarılarından dolayısıyla rektörlük makamında kabul ederek, tebrik etti.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunu Selin Toprak ulusal ve uluslararası alanda kazandığı ödüllerle başarılarına yenilerini ekledi. Toprak 12. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Animasyon Film kategorisinde ikincilik, 14. Uluslararası Canlandıranlar Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel elde ettiği başarılar dolayısıyla Selin Toprak'ı Rektörlük makamında kabul ederek tebrik etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen kabulde GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman, Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Taş Alicenap, Toprak'ın proje danışmanlığını üstlenen GSF Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğretim üyeleri Prof. Fethi Kaba ve Doç. Sabahattin Çalışkan da yer aldı.

"Dünya Günü Kutlu Olsun" üç farklı festivalde ödüle layık görüldü

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünden bu yıl mezun olan Selin Toprak'ın "Dünya Günü Kutlu Olsun (Happy Earth Day)" adlı mezuniyet filmi, insanlığın dünyadaki yaşam şartlarının elverişsiz hale gelmesinin ardından uzay gemisinde kurduğu yeni hayatı konu alıyor. İnsanların bir gün dünyaya geri dönebilme umutlarını koruduğu bu yeni yaşamda, Dünya Günü'nü kutladıkları özel bir günde birlikte yaşadıkları uzaylıların gizemli planının bir parçası olduklarını öğrenmeleriyle gelişen olaylar anlatılıyor.

Kaynak: İHA
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