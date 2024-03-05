Anadolu Üniversitesi ve Adalet Bakanlığı Arasında İş Birliği Görüşmeleri - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi ve Adalet Bakanlığı Arasında İş Birliği Görüşmeleri

Anadolu Üniversitesi ve Adalet Bakanlığı Arasında İş Birliği Görüşmeleri

Anadolu Üniversitesi ile Adalet Bakanlığı arasında, dijital materyallerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmede, eğitim altyapı sistemi, donanımı, uzaktan eğitim modülleri ve diğer dijital içeriklerin geliştirilmesi konuları ele alındı. Anadolu Üniversitesi daha önce İç İşleri Bakanlığı'na sağladığı teknik ve alt yapı desteğini bu yıl da Adalet Bakanlığı için sunacak.

05.03.2024 19:33
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Anadolu Üniversitesi ile Adalet Bakanlığı arasında, dijital materyallerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi ile Adalet Bakanlığı arasında iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Tetkik Hakimi Sinan Buğra Karahanlı, Müdürler Celal Aşkın, Mine Öz, Şef Hicri Yeni, Katip Yunus Emre Arpa'nın konuk olduğu Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Resul Usul, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Sinan Aydın, Doç. Dr. Hasan Uçar, Dr. Öğr. Üyesi Erdem Erdoğdu, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürü Prof. Dr. Muhammet Recep Okur, BAUM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aydemir katılım gösterdi.

İş birliği görüşmesinde; Anadolu Üniversitesi ile Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde bulunan uzaktan eğitim stüdyolarında kullanılan eğitim altyapı sistemi, donanımı, uzaktan eğitim modülleri, asenkron videolar, uzaktan eğitim materyalleri ve diğer dijital içeriklerin geliştirilmesi, daha etkin ve verimli hale getirilebilmesinin yanı sıra yeni eğitim teknolojilerinin araştırılması, eğitimde güncel yönelimlerin tespiti gibi konular görüşüldü.

Daha önceki yıllarda Anadolu Üniversitesinin İç İşleri Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği uzaktan eğitim konusundaki teknik ve alt yapı desteği, bu yıl da Adalet Bakanlığı için sağlanacak. Bu kapsamda Açıköğretim Sistemi ve BAUM yönetimi gelen konuklara Açıköğretim Sisteminde yapılan çalışmalar hakkında sunum da yaptılar. Toplantıda muhtemel iş birliği dahilinde Anadolu Üniversitesinin sunabileceği destekler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bir sonraki toplantının teknik ekiplerle gerçekleştirilmesi planlanarak görüşme sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi ve Adalet Bakanlığı Arasında İş Birliği Görüşmeleri - Son Dakika

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