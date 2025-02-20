Anadolu Üniversitesi ve ESKİ arasında su uyuşmazlığı uzlaşma ile çözüldü - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi ve ESKİ arasında su uyuşmazlığı uzlaşma ile çözüldü

Anadolu Üniversitesi ve ESKİ arasında su uyuşmazlığı uzlaşma ile çözüldü

Anadolu Üniversitesi ile ESKİ arasında 15 yıldır süren su bedeli uyuşmazlığı, tarafların karşılıklı uzlaşısı ile sona erdi. Protokol ile tüm hak ve istemlerden feragat edildi.

20.02.2025 11:45  Güncelleme: 11:47
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Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) arasında su bedeline ilişkin 15 yıldır devam eden uyuşmazlık, karşılıklı uzlaşı ile çözüme kavuşturuldu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, daha önce İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu gazetecilerle gerçekleştirdiği buluşmada uzlaşma süreci ile ilgili önemli bilgiler paylaşmıştı. Bugün ise ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ile imzalanan protokol ile anlaşma resmiyet kazandı. Bu çerçevede, Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bilirkişi incelemeleri doğrultusunda verdiği karar esas alınarak su bedelinden kaynaklanan uyuşmazlık protokol ile çözüme kavuşturuldu.

Taraflar tüm hak ve istemlerden feragat etti

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, bu uzlaşmanın kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini ve kaynakların etkin yönetimine katkı sunduğunu belirterek, sürecin yapıcı bir diyalogla sonuçlandırılmasının önemine vurgu yaptı. Taraflar, protokol çerçevesinde ödemenin gerçekleştirilmesiyle birlikte herhangi bir yargılama gideri, vekalet ücreti veya ek hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını, tüm hak ve istemlerden feragat ettiklerini beyan etti.

Uzlaşının kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, 15 yıldır devam eden uyuşmazlık karşılıklı iş birliği ile çözüme kavuşturulmuş oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi ve ESKİ arasında su uyuşmazlığı uzlaşma ile çözüldü - Son Dakika

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