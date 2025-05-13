Anadolu Yıldızlar Ligi Futbol Grup Müsabakaları Çaycuma\'da Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol Grup Müsabakaları, bu yıl Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Şehir Stadyumu'nda büyük bir coşkuyla başladı.

Organizasyon, sporun tabana yayılması, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve iller arası kaynaşmanın sağlanması amacıyla düzenleniyor. Çaycuma'nın ev sahipliğinde gerçekleşen müsabakalar, sporseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Açılış programına Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, Belediye Başkan Vekili Ergin Kabuk,İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz ve birçok protokol üyesi katıldı. Kaymakam Kaya, genç sporcularla yakından ilgilenerek sohbet etti ve tüm takımlara başarılar diledi.

Turnuvaya erkeklerde 5 ilden 5 takım, kızlarda ise 3 ilden 3 takım katılıyor. Her takım 14 sporcudan oluşurken, organizasyon kapsamında toplam 112 sporcu (70 erkek, 42 kız) Çaycuma'da mücadele edecek.

Müsabakalar boyunca hem kız hem erkek takımları kıyasıya rekabet ederken, sporcular performanslarıyla göz dolduruyor. Karşılaşmaların, genç sporcuların gelişimine katkı sağlaması ve milli takımlara altyapı oluşturması bekleniyor. - ZONGULDAK