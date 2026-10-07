Anahtarcılık ve çilingirlik teknolojiye rağmen meslek yüksekokullarında öğretiliyor - Son Dakika
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Anahtarcılık ve çilingirlik teknolojiye rağmen meslek yüksekokullarında öğretiliyor

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Anahtarcılık ve çilingirlik teknolojiye rağmen meslek yüksekokullarında öğretiliyor
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Mısırlıların yaklaşık 2 bin yıl önce kullandığı anahtarcılık ve çilingirlik, teknolojiye rağmen varlığını sürdürüyor. Mesleğe 1983'te başlayan Turan Yıldırım tecrübesini oğlu Furkan Yıldırım'a aktardı; meslek yüksekokullarında eğitimi de veriliyor.

Yaklaşık 2 bin yıl önce Mısırlılar tarafından kullanılan ilk örnekleriyle tarihin en eski meslekleri arasında yer alan anahtarcılık ve çilingirlik, gelişen teknolojiye rağmen varlığını sürdürüyor.

Geçmişte özellikle kapı ve kilit sistemlerinin açılması ve onarılması amacıyla yapılan anahtarcılık ve çilingirlik, günümüzde teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak çok daha geniş bir çalışma alanına ulaştı.

Mesleği sürdüren ustalar, anahtar ve kilit sistemlerinin yanı sıra otomobil, kasa, dolap ve benzeri eşyaların kilitlerinin açılması, anahtar kopyalanması, kilit montajı, bakım ve onarımı gibi birçok işlemi gerçekleştiriyor.

Anahtarcılık kapsamında örnek anahtarın çip kontrolü, anahtar kopyalama, anahtar kodlama, kilit açma, kilide anahtar yapma, kilit tamiri ve bakımı, kilit şifrelerinin değiştirilmesi, barel değişimi ve güvenlik sistemlerinin kurulması gibi çeşitli işlemler yapılıyor.

Mesleğe 1983'lü yıllarda başlayan esnaf Turan Yıldırım, yıllar içerisinde edindiği tecrübeyi oğlu Furkan Yıldırım'a aktardığını söyledi.

Yıldırım, mesleğin nesilden nesile aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "Nesilden nesile bu işi aktarıyoruz, işi devam ettirecek eleman yetiştiriyoruz. Oğlum öğrendikten sonra ben artık işi bıraktım. Bu dükkanda oğlum var, ben arada uğruyorum." dedi.

Çelik kapılar da dahil olmak üzere tüm kapıların anahtarlarını yenilediklerini belirten Yıldırım, ihtiyaç halinde çilingirlik hizmeti de verdiklerini ifade etti.

Teknolojik gelişmelere rağmen önemini koruyan anahtarcılık ve çilingirlik, günümüzde mesleki eğitim kapsamında da öğretiliyor. Meslek yüksekokullarında "Makine Teknolojisi" alanında anahtarcılık ve çilingircilik eğitimi verilirken, mesleğe başlamak isteyenlerin çıraklık eğitiminden geçmesi gerekiyor.

Kaynak: İHA
Furkan YıldırımTuran YıldırımKültür SanatTeknolojiYaşamYerelSon Dakika

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