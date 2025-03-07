Anamur\'da Bağımlılık Semineri

Mersin'in Anamur ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında, Anamur Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla seminer düzenlendi.

Seminere Bozyazı Yeşilay Temsilcisi Murat Baturay, Anamur Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Gümüş, Psikolog Muhammed Muhsin Altınok ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanı Dr. Ramazan Demir konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde, sağlıklı yaşamın önemi, zararlı alışkanlıklardan uzak durma bilinci ve bağımlılıkla mücadelede erken yaşta farkındalık oluşturmanın gerekliliği üzerine bilgiler verildi. Uzmanlar, çocuklara yaşlarına uygun şekilde sağlıklı beslenme, spor yapma ve zararlı maddelerden korunma gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Eğitici ve eğlenceli anlatım teknikleriyle gerçekleştirilen seminerde, minik öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla çeşitli görseller ve interaktif etkinlikler kullanıldı. Çocukların sorularına da yanıt verilen etkinlikte, onların sağlıklı alışkanlıklar kazanmasına katkı sağlayacak mesajlar verildi.

Yetkililer, bağımlılıkla mücadelenin erken yaşta başlamasının önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirmek adına büyük bir adım olduğunu ifade etti. - MERSİN