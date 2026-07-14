Anaokulu İnşaatlarına Ziyaret

Arsuz Kaymakam Fatih Eroğlu, "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim 3 Projesi" kapsamında yapımı devam eden iki anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Eroğlu, Çetillik ve Gözcüler mahallelerinde inşası süren 4 derslikli anaokullarını ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz ve firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerde inşaatların mevcut durumu ile planlanan iş takvimi değerlendirildi.

Kaymakam Eroğlu, çocukların güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmesinin önemine dikkat çekerek, "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim 3 Projesi" kapsamında hayata geçirilen yatırımın ilçenin eğitim altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. - HATAY