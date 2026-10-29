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Anaokulu öğrencilerin gösterisi mest etti

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Anaokulu öğrencilerin gösterisi mest etti
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Bilecik’te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103’ünci yıl dönümü, İstasyon Spor Salonu’nda düzenlenen törenle büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanırken, anaokulu öğrencilerin gösterisi mest etti.

Bilecik'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'ünci yıl dönümü, İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen törenle büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanırken, anaokulu öğrencilerin gösterisi mest etti.

Bilecik Valisi Sayın Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programı, protokol üyelerinin vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Vali Sözer, Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Cumhuriyetin, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği destansı mücadelenin en büyük eseri olduğunu vurgulayan Vali Sözer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Milli Mücadele'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandığını belirtti. Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, milletimizin bağımsızlık iradesinin, milli birlik ve beraberliğinin ve aydınlık yarınlara duyduğu inancın en güçlü ifadesi olduğunu dile getiren Vali Sözer, Cumhuriyetin kazanımlarını koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Türkiye Yüzyılı hedeflerine de değinen Vali Sözer, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin eğitimden sağlığa, bilimden teknolojiye, tarımdan sanayiye kadar her alanda gelişimini sürdürdü. Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'te de şehrin kalkınması, gelişmesi ve vatandaşların huzur ve refahı için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetin geleceğinin gençlerin azmine, gayretine ve başarılarına bağlı olduğunu ifade ederek, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, bilim ve teknolojiyle kendisini geliştiren gençlerin Türkiye Yüzyılı'nın en büyük güvencesi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarak tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım" dedi.

Anaokulu öğrencilerin gösterisi mest etti

Konuşmanın ardından Bahçelievler Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri, öğrencilerin okuduğu şiirler, Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının jimnastik, judo ve tekvando gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programda ayrıca Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri Vali Sözer tarafından takdim edildi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, gerçekleştirilen tören geçişiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
BilecikYerelSporSon Dakika

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