Anaokulu Öğrencilerinden Protokol Üyelerine Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Anaokulu Öğrencilerinden Protokol Üyelerine Bayram Ziyareti

Anaokulu Öğrencilerinden Protokol Üyelerine Bayram Ziyareti

Samsun'da Şükriye Işık Anaokulu öğrencileri, Ramazan Bayramı'nı kutlamak amacıyla protokol üyelerini ziyaret etti. Minik öğrenciler, kaymakam ve milli eğitim müdürü gibi önemli isimlerle bayram sevincini paylaştı.

29.03.2025 09:23  Güncelleme: 09:25
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Samsun'da anaokulu öğrencileri protokol üyelerini tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, İlkadım ilçesi Şükriye Işık Anaokulu öğrencileri büyükleriyle bayram sevincini paylaşmak amacıyla anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Minik öğrenciler okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde, Ramazan Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve dayanışma ruhunu yaşatmak için yola koyuldu. Öğrenciler ilk olarak İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ile birlikte İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir'i makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Demir, minik öğrencilere şeker, çikolata ve hediyeler vererek bayram sevinçlerine ortak oldu. Ardından öğrenciler İlkadım İlçe Yazı İşleri Müdürü Cemal Köse, Mal Müdürü Canan Taşkaya ve İlçe Tarım Müdürü Fevzi Çalışıcı ile bayramlaştı. Minik öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar'ın bayramını kutlamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyarette bulundular. Minikleri ilgiyle karşılayan Murat Ağar, onlara bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu anlattı. Miniklerin bayram ziyaretleri İlkadım Belediyesi'nde son buldu. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın bayramını kutlayan minik öğrenciler bayram kültürümüzü doyasıya yaşadıkları bir dün geçirmiş oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anaokulu Öğrencilerinden Protokol Üyelerine Bayram Ziyareti - Son Dakika

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