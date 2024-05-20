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Anaokulunda bilim şenliği: Hem öğrendiler hem de eğlendiler

KASTAMONU - Kastamonu'da anaokulunda eğitim gören öğrenciler, üniversite öğrencileri ile deney yaptı.

Kastamonu'da anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler için Kastamonu Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Bilim Şenliği etkinliği düzenlendi. Düzenlenen şenliğe İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar ile veliler ve öğretim görevlileri katıldı. Bilim Şenliğinde Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından anaokulu öğrencilerine bilimsel deneyler yapıldı. Deneyleri dikkatlice izleyen anaokulu öğrencileri, Bilim Şenliği'nde hem eğlendi hem de öğrenme imkanı buldu.

Bilim Şenliğini ziyaret eden Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilere bilimi aşılamak açısından bu tür etkinlikleri önemli bulduklarını belirterek, "Yine bilimsel şölenle beraberiz. Bu bilimsel şölende de öğrencilerimizin mutluluğunu görmekteyiz. Tabii ki ülkemizde üreten bir ülke. Üreten bir ülkenin de bundan sonraki süreçte daha fazla üretmesi, dünya ile rekabet edecek gençleri yetiştirmek açısından bu tür fuar ve bilim organizasyonlarını önemsiyoruz. Tabii ki biz bilimle çocukların buluşturulması ortaokul ve lise yılları değil anaokulu çağından itibaren bu tür deneyler yaptıkları zaman ilerde daha farklı bilimle buluşla karşı karşıya kalacaklarını biliyoruz. O yüzden de bugün burada birçok deneyi gözlemleme şansları oldu. Bazılarını bizzat kendileri yaptılar. Bu deneylerin ilerleyen zamanlarda öğrencilerimiz tarafından farklı bir buluş yapmalarında vesile olacağına inanıyoruz. İlerleyen zamanlarda ülkemizin gıpta ile izlediği gururla takip ettiği bilim insanlarının aynısı Kastamonu'muzdan da yetişmiş olacak. Türkiye'mizin ' Türkiye Yüzyılı' doğrultusunda yapılması gereken birçok çalışması var. Bu çalışmalardan bir tanesi de burada gördüğünüz bilimsel çalışmalar. Biz bilimsel çalışmalara Kastamonu eğitim ailesi olarak oldukça önem veriyoruz. Bu konuda da paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisindeyiz. Bugün yine Kastamonu Üniversitemizin kıymetli öğretim üyeleri ile beraber bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bu organizasyon gün boyu devam edecek. Sadece Kastamonu anaokulu öğrencilerimiz bu deneylerden değil bütün anaokulu öğrencileri akşama kadar burayı ziyaret edip birçok deneyi bizzat kendileri yapacaklar. Böylece büyük bir deneyim kazanacaklar. Daha büyük ve güçlü bir Türkiye'nin oluşmasında buradaki öğrencilerimiz ve eğitimcilerimizle beraber el ele bu yola devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılını imar edecek gençlerimizi de el birliği ile yetiştireceğimize inanıyorum" dedi.

"Çocuklarımızı küçük yaştan itibaren bilimle buluşturmak istiyoruz"

Okullarda okuyan çocukları küçük yaştan itibaren bilimle buluşturmak istediklerini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar ise, "Kastamonu Eğitim Fakültesi olarak fakültemizin akademisyenleri ve öğretmen adayı gençlerimize böyle bir bilimsel şenlikte okul öncesi çocuklarımız ve milli eğitimdeki okulumuzla buluşmaktan mutluyuz. Amaç bilimle ilgili yaygın etkiyi oluşturmak. Çocuklarımızın okul öncesi dönemden itibaren bilimle ve bilimsel uğraşla yakınlaşması, gerçekleştirmeler yapmalarına imkanlar vermek. Bu bir proje olarak ortaya çıktı. Genç çocuklarımızın buradan aldığı deneyimler ile ileride bilim insanı olma yolunda yolculuklar yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizde bilim algısı geliştirmek çok önemli"

Projenin çocuklar üzerindeki etkilerine değinen Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Proje Sorumlusu Prof. Dr. Esra Kabataş Memiş de, "Burada bilim algısı geliştirmek çok önemli. Bilim insanı rolünü öğrencilere rol model olarak doğru kaynaktan aktarabilmeyi sağlamak çok önemli. Bu sebepten okul öncesi eğitimi aslında bilim insanı algısını en güzel yerleştirilebileceği yerlerden bir tanesi. Bu öğrenciler deneyim sağlarken aynı zamanda sadece bilim algısı değil, bir bilim insanının neler yaptığını da görebilecekler. O yüzden bu bilim şenliği hepimiz için coşkuyla kutlanan bir gün gün boyunca etkinlik devam edecek" diye konuştu.