ANASİAD, Yıldırım'daki Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Destek Verecek - Son Dakika
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ANASİAD, Yıldırım'daki Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Destek Verecek

ANASİAD, Yıldırım\'daki Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Destek Verecek

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD), Yıldırım Belediyesi'nin devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına destek vereceğini açıkladı. ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Bursa'da yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığını ve kentsel donatı alanlarının yetersiz olduğunu belirtti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise ANASİAD'dan kentsel dönüşüm projesine destek istedi.

10.07.2024 14:37  Güncelleme: 14:38
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Yıldırım'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) destek verecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ziyaret eden ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Bursa'da yapı stokunun yarısından fazlasının şiddetli bir depreme dayanmasının mümkün olmadığını, ayrıca kentsel donatı alanlarının yetersiz olduğunu vurguladı. Birkan, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını önemsediklerini ve destek olacaklarını belirtti.

ANASİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ziyaret ederek Yıldırım'da yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyaret sırasında faaliyetleri hakkında bilgi veren Hakan Birkan, ANASİAD'ın Bursa'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarını bir araya getiren önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Birkan, "Sorumlu bir sivil toplum kuruluşu olarak şehrimizdeki yöneticileri ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bursa için çalışan herkese destek olmayı görev kabul ediyoruz. Derneğimizin üyeleri ile birlikte sürece katkı koyuyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın köklü bir tarihi mirasa sahip olduğunu ve eşsiz doğası ile Bursa'nın yaşanacak en güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi. Yılmaz, Yıldırım'ın temel önceliğinin imar ve kentleşme olduğunu, bu sorun çözülmeden kentsel dönüşümün sağlıklı yürütülmesinin mümkün olmadığını vurguladı. "Yıldırım Belediyesi olarak imar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirerek, adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik," diyen Yılmaz, imar uygulamalarıyla 10 bin hak sahibine tapularını teslim ettiklerini ve kısa süre içinde bu sayıyı 40 bine çıkaracaklarını belirtti.

Oktay Yılmaz, ANASİAD'dan kentsel dönüşüm projesine destek olmalarını da isteyerek, "Sizden vatandaşımız ile belediyemiz arasında köprü olma konusunda destek alabiliriz. Bugüne kadar kendi imkanlarımız ve büyükşehir belediyesinin desteği ile 19 kentsel dönüşüm projesine imza attık. Elimizde planlarımız ve projelerimiz hazır. ANASİAD üyeleri, bunları halkımıza anlatacak bir işletme kurarak bize destek olabilir. Daha yaşanabilir Yıldırım ve Bursa için hep birlikte güzel işler yapabiliriz," dedi.

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan da bu konuyu hızla değerlendireceklerini ve üyeleri ile görüşerek neler yapabilecekleri konusunda bir yol haritası hazırlayıp bu planı sunacaklarını belirtti.

Birkan, "Uludağ eteklerindeki Yıldırım'ın hızlı göç ile oluşan sorunlarının çözümüne bizler de iş insanları olarak katkı sunmak isteriz. El birliği ile Bursa'nın gelişmesini sağlayacağımıza eminim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ANASİAD, Yıldırım'daki Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Destek Verecek - Son Dakika

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