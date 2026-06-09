Anayasa Mahkemesi Başkanı, Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi Başkanı, Gençlerle Buluştu

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Gençlerle Buluştu
09.06.2026 18:30
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Kadir Özkaya, Mersin Üniversitesi'nde hukuk devleti ve adalet üzerine gençlerle görüş alışverişinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlükler ile gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özkaya, "Adalet yalnızca hukukçuların meselesi değildir. Adalet, bir toplumun ortak vicdanıdır" dedi.

Mersin Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Üniversitesi Rektörü Erol Yaşar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmasına Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, doğup büyüdüğü topraklarda öğrencilerle buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

"Anayasa toplumun ortak değerlerini yansıtan bir sözleşmedir"

Üniversitelerin düşünen, sorgulayan, araştıran ve topluma yön veren bireylerin yetiştiği ilim merkezleri olduğunu ifade eden Özkaya, bir ülkenin geleceğinin yetiştirdiği insan kaynağının niteliğiyle şekillendiğini belirtti. Anayasanın yalnızca hukuki bir metin olmadığını vurgulayan Özkaya, "Anayasa, devletin temel organlarının kuruluş ve işleyişini düzenleyen, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan temel kanundur. Aynı zamanda toplumun ortak değerlerini ve birlikte yaşama iradesini yansıtan bir toplumsal sözleşmedir" diye konuştu.

"Hukuk devletinde hiç kimse hukukun üstünde değildir"

Hukuk devletinin önemine dikkat çeken Özkaya, devlet gücünün hukukla sınırlandırılmasının demokratik sistemlerin vazgeçilmez unsuru olduğunu kaydederek, "Hukuk devletinde hiç kimse hukukun üstünde değildir. Devlet gücünü kullananlar da dahil olmak üzere herkes hukuka uygun davranmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin görevlerini anlattı

Anayasa Mahkemesinin görevleri hakkında da bilgi veren Özkaya, mahkemenin norm denetimi, bireysel başvuruların incelenmesi, siyasi parti davaları ve Yüce Divan yargılamaları gibi önemli görevler üstlendiğini söyledi. Mahkemenin karar süreçlerinde uluslararası hukuk normları, yüksek yargı kararları ve akademik çalışmaların titizlikle değerlendirildiğini belirten Özkaya, bireysel başvuruların ise din, siyasi görüş veya ideolojik kimlik ayrımı yapılmaksızın adalet eksenli bir yaklaşımla incelendiğini dile getirdi.

Konuşmasının önemli bir bölümünü öğrencilere ayıran Özkaya, gençlere çok okumaları, yabancı dil öğrenmeleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin hayatın her alanını dönüştürdüğünü ifade eden Özkaya, "Teknolojiyi anlamak, üretmek ve etkin şekilde kullanmak büyük önem taşımaktadır. Ancak bunu insan onurunu, etik değerleri, adalet duygusunu ve hukukun evrensel ilkelerini gözeterek yapmak gerekir" diye konuştu.

Gençlere dürüstlük, çalışkanlık ve adalet duygusundan ayrılmamaları yönünde tavsiyelerde bulunan Özkaya, "Hayat size zaman zaman kolay olanla doğru olan arasında bir tercih sunacaktır. Her daim kolay olanı değil, doğru olanı tercih etme cesareti gösterin" dedi.

"Adalet bir toplumun ortak vicdanıdır"

Konuşmasının sonunda adaletin toplumların temel dayanağı olduğunu vurgulayan Özkaya, "Adalet yalnızca hukukçuların meselesi değildir. Adalet, bir toplumun ortak vicdanıdır. Adaletin zayıfladığı yerde güven azalır, güvenin azaldığı yerde ise toplumsal huzur ve istikrar zarar görür" ifadelerini kullandı.

Özkaya, gençlerin bilgiyle vicdanı birlikte taşıyarak Türkiye'nin geleceğine önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek konuşmasını tamamladı.

"Devlete ruh veren yegane değer adalettir"

Mersin Valisi Atilla Toros ise ekonomik kalkınma ve teknolojik ilerlemenin devletleri güçlendirdiğini ancak devlete asıl anlam kazandıran unsurun adalet olduğunu ifade ederek, "Ekonomik kalkınma, teknolojik ilerleme ve büyük yatırımlar elbette devletleri güçlendirir. Ancak güce anlam katan, devlete ruh veren yegane değer adalettir. Asırlardır şiar edindiğimiz 'Adalet mülkün temelidir' sözü, sadece bir hukuki mottonun değil, toplumsal nizamın da şifresidir. Bu sözle kastedilen yalnızca hukuk düzeninin varlığı değildir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, 'Devlet mimarisini bir arada tutan kilit taşıdır'. ve biliyoruz ki güçlü devletin şartı güçlü kurumlar, güçlü kurumların şartı ise adalete duyulan güvendir. İşte bu noktada Anayasa Mahkememiz, anayasal düzenimizin koruyucusu, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve hukuk devletimizin sarsılmaz kalesidir" şeklinde konuştu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anayasa Mahkemesi Başkanı, Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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