Anayasa Mahkemesi Kararı Resmi Gazete\'de Yayımlanmadı

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Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye olarak kaydeden sendikalara üye olma şartıyla toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, ancak 45 gün geçmesine rağmen Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için kararın uygulanamadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

22 Aralık 2022 tarihli ve 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11. maddesiyle 27 Haziran 1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirilen ek 4. Maddesi ile yüzde 2 barajı getirildi. Toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye olarak kaydeden sendikalara üye olma şartıyla toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören düzenleme, bazı sendikaların tepkisine neden oldu. Anayasa Mahkemesi, 18 Ocak tarihinde aldığı kararla düzenlemeyi iptal etti.

İptal kararının aradan geçen 45 güne rağmen Resmi Gazete'de yayımlanmamış olmasına tepki gösteren Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Kararın üzerinden yaklaşık 45 gün geçmesine hala yayımlanmadı. Manasız bir şekilde bekliyoruz" dedi.

Bu konu üzerinden yetkili sendikalara yüklenen Başkan Demircan, "Üretmeyen, öngörüsüz, işgüzar sendikalar halen enflasyon altında ezilen memurların aylık sözde toplu sözleşme ikramiyesi adı altında ceplerine giren 300 lirayı parlatmaktan imtina etmiyorlar. 2024 yılının ilk dilimi için elde ettikleri yüzde 15'in TÜİK verilerine göre 11 puanı şimdiden buhar oldu. ve halen biz bu konfederasyona üye olarak destek veren kamu görevlilerini anlamakta zorlanıyoruz" dedi.

Yetkili sendikalara yönelik eleştirilerini sürdüren Demircan, "Bu konfederasyonlar arada bir 'refah payından' bahsediyorlar. Merak ediyoruz memura kaç lira refah payı talep ediyorlar? veya ek zam diyorlar ama miktarını belirtmiyorlar, neden? Çünkü bu taleplerinde samimi değiller. Taksi, kreş, market gibi hizmetleri ile aslında üyeleriyle dalga geçiyorlar. Muhtaç bir kesime acaba nasıl katma değer sağlarız diyorlar, bazı troller de buna alkış tutuyorlar. Gerçek sendika başta üyesi olmak üzere temsil ettiği kitleyi muhtaç etmez. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmez. Gerçek sendika kendisinin dışındaki yapılanmalara saygı duyar, baraj gibi, dayanışma aidatı gibi safsatalarla uğraşmaz. Demokrasinin gereği diğer sendikaların faaliyetlerini engellemeye çalışmaz. Siyasileri pis ve kirli oyunlarına alet etmez" sözlerine yer verdi. - İZMİR