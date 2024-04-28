Aniden bastıran dolu yağışı D100'ü beyaza bürüdü - Son Dakika
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Yerel

Aniden bastıran dolu yağışı D100'ü beyaza bürüdü

Meteorolojinin uyarısının ardından, Çankırı'da aniden bastıran dolu yağışı İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D100 karayolunu beyaza bürüdü. Dolu yağışının etkili olduğu karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

28.04.2024 23:10
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- Aniden bastıran dolu yağışı D100'ü beyaza bürüdü

ÇANKIRI - Meteorolojinin uyarısının ardından, Çankırı'da aniden bastıran dolu yağışı İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D100 karayolunu beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış tahmininde bulunarak olumsuzluklara karşı uyardığı Çankırı'da dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D100 karayolunu beyaza bürüdü. Dolu yağışının etkili olduğu karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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